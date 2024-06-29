Украинские киберактивисты атаковали российские компании, поддерживающие войну: появились данные о результатах

Украинские активисты киберсообщества BO_Team совершили атаку на российские компании, которые поддерживают войну. Операция проводилась совместно со специалистами ГУР МО Украины.

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В результате были уничтожены сотни терабайт данных. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Благодаря атаке были уничтожены важные данные и оборудование. Также была парализована работа ряда компаний в РФ. В частности, за прошедшую неделю уничтожено более 100 терабайт данных компании OrbitSoft – разработчика программного обеспечения, выполнявшего контракты для российской оккупационной армии.

Также уничтожены все данные на 8 серверах компании Orient Systems – разработчика и поставщика оборудования для навигации. Указанная компания сотрудничала с российскими производителями военной техники, в частности, БПЛА.

Кроме того, в течение недели были уничтожены все данные на 19 серверах интернет-провайдеров в городе нежный Новгород – "Линктелеком НН" и "Аксесс Телеком". Всем абонентам указанных провайдеров поступили письма с напоминанием о неизбежной расплате за войну против Украины.

Напомним, в оккупированном Крыму произошла массированная кибератака на ресурсы российских захватчиков. Под атакой находяились серверы телекоммуникационных операторов, пропагандистские масс-медиа и система управления движением на Керченском мосту.

Как сообщал OBOZ.UA, специалисты ГУР осуществили массированную кибератаку на крупнейшие российские интернет-провайдеры во временно захваченном Крыму. В частности, атаки подверглись сразу ряду крупных поставщиков интернет-услуг на полуострове.

Ранее украинские хакеры атаковали работу серверов основного провайдера российских банков "Мастертел". В его работе несколько дней наблюдались сбои.

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