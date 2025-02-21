Без учета жителей 'Л/ДНР': в России идентифицировали более 90 тысяч ликвидированных в Украине оккупантов

Из каждого десятка убитых на территории Украины российских оккупантов, три человека – это бывшие заключенные, согласившиеся по контракту отправиться на войну. Еще двое – жители самопровозглашенных псевдореспублик Донбасса.

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Такие данные получили в BBC и "Медиазоне", пытаясь подсчитать и идентифицировать убитых в Украине захватчиков. По состоянию на 21 февраля российскому изданию и британскому вещателю удалось установить имена 95 026 уничтоженных оккупантов.

Авторы исследования подчеркнули, что обычно не включают в свой поименный список потерь жителей самопровозглашенных республик Донбасса.

"Однако изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске пропавших военных из этих регионов, мы пришли к выводу, что подразделения ДНР и ЛНР могли потерять убитыми от 21 тысячи до 23,5 тысяч человек", – говорится в исследовании.

Также в списке убитых оккупантов 16171 осужденных, отправленных на войну из колоний. В оба приведенных числа включены только те, чьи данные исследователи смогли подтвердить по открытым источникам.

"Реальные потери России, очевидно, гораздо выше, чем можно установить из-за открытых источников. Опрошенные военные специалисты предполагают, что наш анализ российских кладбищ, военных мемориалов и некрологов охватывает лишь от 45% до 65% реального количества потерь", – говорят исследователи.

Таким образом, реальное количество убитых российских военных может быть в диапазоне от 146194 до 211169 человек, а с учетом потерь самопровозглашенных "Л/ДНР" – в диапазоне от 167194 до 234669 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, только за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали и ранили не менее 1280 военных преступников из рядов ВС РФ. В целом же с начала полномасштабного вторжения на украинской земле отменено уже примерно 864 860 живой силы армии агрессора – это официальные, открытые данные Генштаба ВСУ.

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