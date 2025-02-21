ВСУ обезвредили еще 1280 оккупантов и 12 танков армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки на фронте уничтожили 367 единиц российского вооружения и военной техники. Во время боев ликвидировали и ранили еще 1280 военных преступников из рядов ВС РФ.

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С начала полномасштабной войны на украинской земле отминусовали уже примерно 864 860 живой силы армии агрессора. Данные о его потерях по состоянию на 21 февраля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 135 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 26 156).

Воины обезвредили 52 артиллерийские системы (всех 23 462), 18 боевых бронированных машин (21 130), 12 танков (10 146), четыре РСЗО (1295), два средства ПВО (1080) оккупантов.

Кроме этого, бойцы ВСУ сожгли 143 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 38 104), одну – специальной техники (3753).

Всего за время полномасштабной войны Силы также обезвредили 3064 крылатые ракеты, 370 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров, подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, не менее 25 срочников армии РФ были ликвидированы в Курской области во время боев против Сил обороны Украины. Всего за время войны отминусовано не менее 184 солдат российской срочной службы.

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