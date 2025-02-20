Минимум 25 срочников армии РФ были ликвидированы в Курской области в ходе боев против Сил обороны Украины. Всего за время войны отминусовано не менее 184 солдат срочной службы.

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Об этом сообщает российское издание "Вёрстка". Авторы отметили, что собрали данные о количестве "200-х" срочников на основе сообщений СМИ и некрологов в социальных сетях.

"Все эти солдаты погибли в августе-сентябре 2024 года при прорыве ВСУ в Курской области. Средний возраст погибших – 20 лет. В целом убиты срочники в возрасте от 18 до 23 лет", – говорится в материале.

По словам российских журналистов, о гибели многих молодых солдат армии РФ стало известно только в декабре 2024 года.

"Так выяснилось, что 19-летний Андрей Фимичев четыре месяца числился как неопознанный. Его похоронили только под Новый год, 30 декабря", – пишет росСМИ.

Также отмечается, что погибшие в Курской области срочники призывались из 18 регионов РФ. Больше всего – из Вологодской и Ростовской областей, Краснодарского и Алтайского краев, а также Башкортостана.

При этом в плен на Курщине могли попасть до 300 российских срочников. Авторы материала утверждают, что при прорыве ВСУ российские командиры оставили молодых солдат отражать наступление практически без оружия.

Многих из них вернули в результате обменов, но некоторые до сих пор остаются в лагерях военнопленных в Украине, другие – пропали без вести. "Вёрстка" пишет, что после возвращения из плена некоторых россиян возвращали служить в регионы, граничащие с Украиной.

По подсчетам "Медиазоны" и "Русской службы Би-би-си" на основе некрологов, с момента полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и до начала операции ВСУ на Курщине (август 2024-го) на войне погибли минимум 159 российских срочников.

"В реальности это количество больше. Подсчеты также не учитывают гибель тех срочников, которых против их воли перевели в разряд контрактников и отправили на фронт. Такие случаи были и в Курской области. При этом Путин продолжает утверждать, что срочники в войне не участвуют", – отметили российские журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, также Россия обманом вербует на войну в Украине кубинцев, чтобы не мобилизовать своих граждан. Историю рассказал 36-летний житель Кубы Франко Дарио Яроссей Манфуга, который попал на фронт в январе 2024 года, а уже в марте его захватили в плен украинские военные.

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