Угрожают бросить в 'мясные штурмы': мобилизованных россиян массово заставляют подписывать бессрочные контракты с минобороны – СМИ

Мобилизованных граждан РФ принуждают подписывать бессрочные контракты с российским минобороны. Эта практика набрала обороты еще в ноябре прошлого года, сейчас же она приобрела массовый характер.

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Принуждению подвергаются не только оккупанты, находящиеся на фронте прямо сейчас, но и тех, кто пребывает в тылу или на лечении после тяжелых ранений, отказников запугивают "отправкой в штурма". Об этом со ссылкой на "десятки свидетельств" пишет российское издание "Верстка".

"На фоне новостей о переговорах и возможном перемирии между Россией и Украиной командиры в российской армии принуждают мобилизованных в 2022 году мужчин заключать бессрочные контракты с минобороны. Об этом "Вёрстке" рассказали десятки военных из разных подразделений, находящихся на территории Украины", – отмечено в сообщении.

Оккупанты жалуются, что активно принуждать мобилизованных к заключению контракта в российской армии начали в ноябре прошлого года, теперь же практика приобрела массовый характер.

"В этом году давление усилилось. Принуждают военных, находящихся на фронте, в тылу и даже в "полку выздоравливающих" — прооперированных военных из госпиталей, раненых, долго болевших и контуженых", – пишет издание.

При этом российские командиры прибегают к убедительному "аргументу" для мобилизованного подписать контракт: в противном случае ему обещают отправку в "мясной штурм".

"Сегодня позвонили и сказали, если не подпишете контракт, вас в штурма отправят", — цитируют журналисты мобилизованного оккупанта, воюющего на Северском направлении.

"Таким образом власти могут готовится к возможному перемирию, утверждают источники "Вёрстки" в ЦФО и близкие к администрации президента. Массовый перевод мобилизованных в статус контрактников позволит "меньше людей демобилизовать и сказать, что на фронте остались только контрактники", – объяснили журналисты цели, которые преследуют российские власти.

Напомним, ранее стало известно, что РФ усилит принудительную мобилизацию на оккупированных территориях. О намерениях военных преступников сообщили в Центре национального сопротивления.

Тем временем в российском розыске находятся уже почти три тысячи жителей оккупированной части Донбасса. На поимку украинцев, не желающих воевать на стороне врага против собственной родины снаряжены "отряды по отлову".

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