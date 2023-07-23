'Без выстрела и свидетелей': украинский воин рассказал об идеальной задаче спецназовцев ГУР

Украинский боец, снайпер спецподразделения украинской разведки "Артан" Иван Тарн рассказал об особенностях работы на фронте спецназовцев. Идеально выполненное задание для них – то, о котором никто никогда не узнает, осуществленное без выстрелов, насилия и свидетелей.

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О своей профессии и специфике задач воин рассказал в интервью изданию BBC. В целом в сферу ответственности спецназовцев входят все нетипичные задачи на фронте, которые не может выполнить пехота, артиллерия или другие роды войск.

Специфика выполнения спецзаданий

"Мы разбираемся, что и как сделать, составляем четкий план", – объяснил Тарн.

Он добавил, что ночь для бойцов во время спецзаданий – самый большой друг

"Это хорошее прикрытие, но не только для нас, но и для врага. Преимущественно мы стараемся передвигаться и разворачивать все наши действия в темное время суток", – рассказал снайпер.

По словам спецназовца, в подготовке к операции большое значение имеют погодные условия и освещение, включая позицию солнца там, где ты будешь в определенное время и тем, как будут падать тени. Также важные факторы – влажность воздуха, направление ветра, облачность, ночью – фаза луны, то есть как она будет давать свет.

"К примеру, облачность и фазы луны или солнца будут влиять на то, как хорошо видят тебя и как хорошо противника видишь ты. То есть тебе нужно хорошо все продумать, чтобы избежать обнаружения. Когда речь идет о корректировке тяжелого вооружения или организации подрыва чего-то, то погодные условия будут влиять на точность этого всего", – рассказал боец.

О задачах и боях

Идеально выполненное задание для спецназовца то, которое выполнено без применения оружия, выстрелов, насилия и свидетелей. О нем никто никогда не узнает, рассказал Тарн.

Важен в таких операциях проводник, знающий местность.

"Бывает, что на нашем пути есть какие-то инженерные изгороди, минные поля. Тогда первым идет инженер, который разминирует и делает проход. Это все зависит от задачи и того, где мы находимся: это своя территория, это "серая зона" между нами и противником, или это уже тыл", – пояснил боец.

Тарн также отметил, что ему случалось вступать в бой с противником, в частности, так было в Бахмуте, где шли уличные бои. В его практике ближе всего противник находился в 30 метрах во время боя.

"Во время тех боев я видел огневой дождь от фосфорных боеприпасов. В небе это выглядит, как хороший фейерверк! Но это так кажется, пока ты не понимаешь, что это практически три тысячи градусов, которые падают и сжигают все вокруг. То есть земля горит, асфальт горит. И этот смертельный дождь медленно падает с неба на твоих глазах", – поделился воин.

Об оружии спецназовцев

Подразделение Тарна перешло на натовское вооружение, которое хорошо себя показало, хотя в первые полгода полномасштабной войны воевали тем, что было в запасах.

"Это как сравнивать технологии начала прошлого века и современные технологии или советские автомобили с западными", – объяснил спецназовец.

Он отметил, что из натовских образцов хорошо себя зарекомендовали боевая штурмовая винтовка FN SCAR, украинская штурмовая винтовка М4-WAC-47, украинская самозарядная полуавтоматическая винтовка UAR-10 – ее производят в Украине по американской технологии.

"Я уверен, что стране нужно переходить на стандарты НАТО в вооружении для бойцов спецподразделений. И работать уже в соответствии с протоколами НАТО", – убежден Тарн.

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