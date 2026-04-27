Без жилья и компенсации: в Крыму оккупанты отбирают у людей дома, которые сами позволили построить

Во временно оккупированном Крыму массово фиксируются случаи, когда российские "власти" отбирают у местных жителей дома и земельные участки. При этом речь идет о недвижимости, которую жители полуострова оформили по установленным оккупантами правилам через Росреестр.

Ни о каких компенсациях при этом речь не идет. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Россияне отбирают жилье и землю у жителей Крыма

"Во временно оккупированном Крыму российские власти массово отбирают землю и дома у людей, которые легально (с точки зрения законодательства государства-оккупанта. – Ред.) оформили участки через Росреестр. В поселке Уютное Сакского района под угрозой сноса оказались дома по меньшей мере 80 семей", – говорится в сообщении ЦНС.

В Центре отмечают: жители полуостроваоформляли свою недвижимость по установленной оккупантами "официальной процедуре". Сначала они брали земельный участок в аренду у местной администрации, а после строительства дома имели право выкупить его в собственность по упрощенной схеме – согласно указу так называемого главы правительства Крыма Сергея Аксенова.

Сейчас же оккупанты "передумали".

"Теперь прокуратура утверждает, что земля была выделена с нарушением закона 66-ЗРК, без проведения торгов и не тем категориям граждан. Бывший глава администрации Уютного, который лично раздавал эти участки, получил символический штраф в 200 тысяч рублей. Суды, которые сначала признавали права владельцев, после кассации отправили дела на новое рассмотрение", – говорят в ЦНС.

Поэтому, резюмируют в Центре, оккупационная российская власть в украинском Крыму "отменяет даже те права, которые сама же и предоставила, оставляя людей без жилья и без компенсации".

