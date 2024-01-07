Бежать было бесполезно: защитники Украины достали дроном оккупантов, которые пытались удрать

Защитники Украины продолжают умело отминусовывать российских оккупантов с помощью FPV-дронов. Эти маленькие, но мощные "птички" поражают врага, не давая ему шансов спрятаться.

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Кадры одной такой операции по уничтожению живой силы ВС РФ показали бойцы 65-й отдельной механизированной бригады. Видео появилось в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций ВСУ.

"Показать пятки не удалось: бойцы 65-й ОМБр поразили группу вражеского личного состава", – говорится в подписи к кадрам.

На них показаны пять российский военнослужащих, которые, заметив дрон, пытались сбежать от него. Так, двое оккупантов побежали первыми, а трое остались в яме и пробовали отстреливаться.

После неудачных попыток попасть в малую движущуюся цель захватчики побежали вслед за товарищами, которые уже присели за сожженной бронетехникой.

Когда все пятеро оккупантов собрались в одной точке, бойцы батареи управления и артиллерийской разведки (БУАР) 65-й ОМБр направили дрон прямо по ним. В результате "бавовны" вражеские солдаты попадали и, очевидно, получили по меньшей мере ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 59-й ОМБр уничтожили российский комплекс РЭБ "Серп-ВС5", который должен противодействовать дронам. Оккупанты установили его на крыше здания.

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