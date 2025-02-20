Безмолвная тоска и траур: под Курском погиб водитель Bradley из Полтавщины. Фото

Под российским Курском погиб еще один украинский защитник – старший механик-водитель Константин Радченко пал в борьбе за свободу Украины. Герой возвращается на щите после последней боевой задачи.

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Печальное известие принесли местные власти полтавского города Хорол. Согласно их сообщению, рядовой солдат отдал свою жизнь 17 февраля, при выполнении боевой задачи.

Вражеским огнем под Гоголевкой в Курской области РФ была поражена боевая машина пехоты Bradley, которой управлял украинский защитник. Константин Николаевич получил множественные осколочные ранения и погиб.

"Мы склоняем головы перед подвигом Героя Константина. Он с первых дней полномасштабного вторжения без колебаний встал на защиту Родины от вражеской орды. Теперь он станет в строй Небесного воинства, а мы обязаны свято хранить его светлую память", – отметили власти города.

У Героя в Украине осталась большая семья. OBOZ.UA приобщается к Хороловской громаде и выражает искренние соболезнования маме, жене, старшему сыну, младшей дочери, сестре и другим близким, друзьям и боевым побратимам Константина Николаевича.

Церемония прощания с воином в Хороле состоится 21 февраля, его похоронят на Аллее Славы центрального городского кладбища. Этот день в Хорольской громаде объявлен днем траура.

В знак скорби по погибшему будет приспущен флаг Украины с траурной лентой на домах, в громаде ограничат проведение концертно-развлекательных мероприятий, запретят аудиозвучание музыки и рекламы в торговых заведениях и т.д.

Судя по шеврону, Константин Николаевич воевал в рядах 47-й отдельной механизированной бригады. Это знаменитая "Магура", которая в июне 2023 прорвала российскую оборону в Запорожье от Орехова и Малой Токмачки вдоль линии фронта в направлении города Токмак, и в конце концов освободила Роботино.

Также бригада принимала участие в боях за Авдеевку, а в октябре 2024 года она была переведена на Курское направление. Эта группировка войск прозвана "экстренной бригадой", потому что именно "Магуру" отправляют ликвидировать чрезвычайные ситуации на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня в Виннице прощаются с военнослужащим Аркадием Кушниром, отдавшим свою жизнь в боях за Украину. Герой погиб 17 мая 2024 во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

Напомним, в боях на Бахмутском направлении фронта погиб молодой военный ВСУ Иван Кузя из Хмельницкой области. С весны 2023-го защитник считался пропавшим без вести. Герой был родом из Каменец-Подольского района, проживал в селе Шатава.

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