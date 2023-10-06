'Безопасность Словакии зависит от ВСУ': президент Словакии передумала и снова поддерживает идею снабжать Украину оружием

Президентка Словакии Зузана Чапутова передумала и снова поддерживает идею снабжать Украину оружием. Она подчеркнула, что помощь нашему государству должна продолжаться, поскольку безопасность Словакии зависит от Вооруженных Сил Украины.

До этого Чапутова выступила против передачи вооружения. Об этом она написала в социальной сети X, ранее известной как Twitter.

Президент Словакии отметила, что уважает результаты парламентских выборов и негативное мнение на это партии, ведущей коалиционные переговоры.

Однако, по ее словам, Словакия должна продолжать оказывать военную помощь Украине.

"Любая словацкая администрация должна понимать, что речь идет как о безопасности Украины, так и о безопасности самой Словакии", – убеждена Чапутова.

Следует отметить, что правительство Словакии собрало новый пакет военной помощи Украине для борьбы с агрессией России, но передача так и не состоялась. Чапутова лично выступила против такого решения и сказала, что оно будет означать "неуважение к избирателям". Спикер президента Словакии сказал, что таким образом она "показывает уважение к результатам выборов".

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Напомним, что победу на парламентских выборах в Словакии одержала пророссийская партия Smer-SD, ее лидер Роберт Фицо ранее был премьер-министром страны. Сразу после выборов, на которых его партия набрала лишь 23% голосов, однако, ставших для нее билетом в парламент, он выступил против помощи Украине.

В издании CNN отметили, что победа Фицо на выборах в Словакии может иметь худшие последствия для Украины, чем кажется. Есть риск того, что страна может присоединиться к Венгрии в систематическом блокировании антироссийских санкций и помощи Украине на уровне ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ сообщили, что правительство Словакии собрало пакет военной помощи Украине, но не передало его. Президент страны Зузана Чапутова заблокировала решение после того, как на парламентских выборах победу одержала пророссийская партия Роберта Фицо.

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