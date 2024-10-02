"Безумное количество некрологов": назван регион России, потерявший больше всего солдат на войне против Украины

Среди российских регионов Башкортостан лидирует в количестве потерь на войне против Украины. Значительные потери также у соседнего Татарстана – по количеству официально признанных погибших он на четвертом месте, а по ликвидированным "добровольцам" – на втором.

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Соответствующую статистику собрали журналисты татаро-башкирской службы "Радио Свобода". Украинский проект "Хочу жить" поделился материалом на своем Telegram-канале.

По состоянию на 29 сентября 2024 года в отрытых источниках нашлись данные о почти 20 000 уроженцев регионов Поволжья, которые погибли на "СВО".

Количество выявленных "двухсотых" из Башкортостана – минимум 3026, из Татарстана – 2704.

"Это только те смерти, которые удалось проверить – эту информацию так или иначе признала российская сторона, родственники погибших или учебные заведения и другие общественные организации", – подчеркнули журналисты.

Башкортостан также лидер по количеству ликвидированных "добровольцев" – их погибло по меньшей мере 1016. Для сравнения, погибших уроженцев Москвы, заключивших контракт, всего 151.

Редактор "Медиазоны" Дмитрий Трещанин, который собирает информацию о ликвидированных россиянах, заявил, что "никакого рационального объяснения" такой диспропорции нет.

"Безумное количество некрологов. В какой-то момент ты понимаешь, что идет один Башкортостан, причем не города, а дальние села. В какой-то момент ты понимаешь, что у тебя одни Мараты и Марсели", – сказал он.

В "Хочу жить" напомнили российским солдатам, что они могут сохранить себе жизнь и сдаться в плен. Дополнительную информацию можно получить через официальный Telegram-бот t.me/spasisebyabot.

Также можно позвонить (с украинских номеров):

+38 044 350 89 17;

688.

Контакты "Хочу жить", чтобы писать в Telegram или WhatsApp:

+38 095 688 68 88;

+38 093 688 68 88;

+38 097 688 66 88.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 1 октября Силы обороны отминусовали 1130 российских оккупантов. Уничтожена также 151 единица военной техники и вооружения врага.

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