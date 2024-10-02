Минус 1130 оккупантов, 32 ББМ и 14 артсистем: появились свежие данные о потерях армии Путина

Накануне, 1 октября, Силы обороны отминусовали 1130 российских оккупантов. Уничтожена также 151 единица военной техники и вооружения врага.

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В частности, захватчики потеряли 32 ББМ и 14 артиллерийских систем. Обновленные данные по потерям России в войне обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Наряду с отмененными накануне 1130 оккупантами общие боевые потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения на утро 2 октября 2024 достигли 655 560 человек.

Также захватчики потеряли четыре танка (8887), 32 боевых бронированных машин (17579), 14 артиллерийских систем (8869), 26 БПЛА оперативно-тактического уровня (16348), а также 71 единицу автомобильной техники и автоцистерн (25692) и четыре единицы специальной техники (3318).

За время полномасштабной войны враг также потерял 1204 РСЗО, 963 средства ПВО, 369 самолетов, 328 вертолетов, 2613 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров и одну подлодку.

Напомним, накануне OBOZ.UA рассказывал, как украинские десантники отразили массированную российскую атаку на Кураховском направлении. В штурме захватчики задействовали 19 единиц техники.

Приблизительно столько же бросили они и на штурм Агрегатного завода в Волчанске, откуда оккупантов недавно выбили украинские воины и который российский генералитет приказал срочно "отбить". Вся колонна была в итоге разгромлена, уничтожены и десятки российских пехотинцев.