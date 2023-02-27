Bild: США и Германия дали Украине время до осени для освобождения всех территорий

Западная коалиция будет вынуждать президента Украины Владимира Зеленского инициировать переговоры с Россией. Это произойдет в случае, если анонсированное контрнаступление ВСУ не будет иметь успеха.

Видео дня

Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах США и Германии. Несмотря на декларируемую неограниченную поддержку Украины, западные лидеры выдвинули ультиматум президенту Украины.

По информации издания, Украине дали время до осени текущего года, чтобы добиться как минимум частичного освобождения оккупированных Россией территорий.

"Если контрнаступление провалится, давление на Киев с целью переговоров с Кремлем заметно усилится" , - отметили журналисты.

Напомним, Силы обороны Украины будут готовы перейти в контрнаступление весной 2023 года. Главной целью остается освобождение всех временно оккупированных РФ территорий страны, учитывая Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, для того чтобы начать контрнаступление и выбросить оккупантов со своей земли, украинской армии необходимы истребители F-16, Gripen или Tornado. Решающее значение имеет время и партнеры поняли это во время последней встречи в формате "Рамштайн".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!