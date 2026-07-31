Билецкий назвал главную проблему украинской армии: её можно решить. Видео

Украинская армия нуждается не столько в новых технологиях, сколько в современной системе управления, которая уже давно применяется в ведущих армиях мира. Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий убежден, что именно принцип mission command позволяет военным действовать быстрее, эффективнее и проявлять инициативу на поле боя.

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Результаты, которых удалось достичь на фронте, стали следствием комплексных изменений в управлении, подготовке личного состава и развитии технологий. Об этом Андрей Билецкий заявил в интервью американской блогерше Лоре Лумер.

Билецкий подчеркнул, что успех армии никогда не зависит от одного решения или отдельного вида вооружения.

"Армия — это никогда не одно изобретение или гениальное решение. Я всегда сравниваю армию с оркестром. Все должны играть в унисон, и ничто не должно выбиваться из ритма или отставать", — заявил командир Третьего армейского корпуса.

Когда Третий армейский корпус взял под контроль участок фронта протяженностью 160 километров, ситуация там была критической.

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"Когда мы приняли на себя весь участок протяженностью 160 километров, Украина теряла десятки километров — около 60 километров в месяц на этом участке. Это было год и два месяца назад. Девять месяцев назад мы полностью остановили продвижение противника, и сейчас мы продвигаемся на некоторых участках, то есть не только не теряем, но и восстанавливаем некоторые территории", — говорит Андрей Билецкий.

Командир пояснил, что первым и самым важным изменением стал именно пересмотр принципов управления войсками.

"Если говорить о ключевых моментах, которые мы изменили, то в первую очередь — это подход к управлению", — ответил военный.

Украинская система до сих пор в значительной степени сохраняет черты советской военной модели.

"В Украине чрезвычайно централизованное управление. Фактически это всегда процедура mission control. Старший начальник принимает единоличное решение и контролирует все этапы его выполнения. В этом мы очень напоминаем российскую армию", — заявил Андрей Билецкий.

В то же время в Третьем армейском корпусе применяют подход, который давно является стандартом для армий США и других стран НАТО.

"Мы используем наш принцип — это mission command. Мы верим в то, что люди должны проявлять инициативу", — утверждает командир Третьего армейского корпуса.

Ведь такая модель требует иного уровня подготовки офицеров. И привить её украинским офицерам старой школы непросто, да и на это уходит время, считает военный.

Вторым ключевым элементом командир назвал развитие сержантского корпуса.

"Это особое внимание к созданию сержантского корпуса. Это, опять же, то, в чём постсоветские армии очень сильно отстают от западной военной философии", – заявил Андрей Билецкий.

На самом деле именно сержанты обеспечивают эффективное взаимодействие между офицерами и личным составом.

"Сержант — это нерв, который проводит импульс от мозга офицера к мышцам, к солдату", — отвечает командир.

Всего за год в корпусе удалось подготовить несколько тысяч сержантов, что существенно повысило боеспособность подразделений.

"За год мы подготовили несколько тысяч сержантов для корпуса, что резко изменило эффективность", — сказал военный.

Отдельно он отметил полное обновление системы боевой подготовки и масштабное развитие беспилотных систем.

"И третье, я бы назвал, — это технологии. Например, количество пилотов БПЛА за один год в корпусе мы увеличили в три раза. Я считаю, что мы – крупнейший корпус на планете по использованию беспилотных систем, как наземных, так и воздушных", – говорит Билецкий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что командир 3-го армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий провел для американской блогерши Лоры Лумер экскурсию по Харькову, который ежедневно подвергается российским атакам. Во время встречи они записали большое интервью.

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