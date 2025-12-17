Билецкий призвал к немедленной реформе ВСУ: 2026 год должен стать годом трезвости

Независимо от того, будет продолжаться война или наступит перемирие, украинская армия должна немедленно измениться, ведь в обоих сценариях на карту поставлено выживание государства.

Об этом заявил бригадный генерал Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса, в статье для британского The Economist. Текст опубликовало NV по эксклюзивной лицензии.

"После опьянения всегда приходит похмелье – а после похмелья должно наступить отрезвление. Если 2025-й был годом военного похмелья, то следующий должен стать годом трезвой реформы. Прежде всего – в Вооруженных силах", – говорится в тексте.

Билецкий заявил: после побед 2022-го года украинская армия продолжила двигаться на "том же топливе, на котором выбросила россиян из-под Киева и Херсона" – энтузиазме мотивированных добровольцев, но это "топливо" не бесконечное. Оружие и технологии не имеют значения без подготовленных и обученных людей. F-16, "стены дронов" и "килл-зоны" – не меняют ход войны, потому что это не стратегия.

"Без качественной базовой подготовки и без сильного сержантского корпуса увеличение численности означает лишь рост потерь. Единственное, что мы можем противопоставить противнику, силы и ресурсы которого превосходят – радикально другое качество и эффективность", – считает командир Третьего армейского корпуса.

Он привел пример: за полгода Украина способна подготовить 3–4 тысячи высококлассных инструкторов с боевым опытом, которые каждые полтора месяца могли бы выпускать не менее 40 тысяч полноценно обученных солдат. Эффективный механизм подготовки наработала военная школа имени Евгения Коновальца. Билецкий назвал ее лучшим учебным центром ВСУ, опыт которого несложно масштабировать.

Второе необходимое изменение – профессиональный сержантский корпус. По мнению Билецкого, создать его не сложнее, чем изменить подход к боевой подготовке: "Обучение – то, что Украина может начать завтра".

Третья проблема – "бумажные генералы", которые не имея опыта боевых действий и не понимая границы хотя бы физических возможностей солдата, вершат человеческие судьбы. Билецкий призвал снять все барьеры для роста способных молодых офицеров. "Самые эффективные из моих командиров сегодня – капитаны и майоры, которые выросли с 2014-го и сегодня выполняют задачи полковников и генералов. Они однозначно компетентнее, чем те, которые руководят только благодаря выслуге лет", – заявил Билецкий.

Он добавил, что технология не определяет стратегию, это делает человек – от сержанта до генерала. "Да, "улучшение качества людей" – звучит не для заголовков. Очевидно проще призвать к производству "100 миллионов дронов". Только качественные изменения в армии определяют результат на поле боя, отношение общества и готовность партнеров продолжать поддержку", – заявил комкор.