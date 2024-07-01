Били FPV-дронами: пограничники нанесли удар по позиции противника на юге и уничтожили систему связи. Видео
Украинские пограничники, защищающие Украину в составе Сил обороны, уничтожили систему связи оккупантов на юге. Удар по вражеским позициям нанесли FPV-дронами.
Об этом 1 июля сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. В официальном Telegram-канале ведомства также обнародовали видео ударов.
"На юге FPV-дронами пограничники нанесли удар по позиции противника и уничтожили систему связи. Потери врага уточняются", – говорится в публикации.
На опубликованных кадрах видно, как воины ГПСУ наносят удары по наблюдательному пункту российских военных, который захватчики обустроили в пристройке к поврежденному бывшему жилому дому.
Также FPV-дрон пограничников попал во вражескую систему связи.
Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки войска РФ в Украине потеряли еще 1110 своих оккупантов и 221 единицу вооружения и военной техники, в частности 66 артсистем, 26 ББМ, 19 танков, одно средство ПВО и одну РСЗО.
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