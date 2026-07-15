Благодаря лицензии на бомбы AASM Украина приблизилась к дальнобойному аналогу HIMARS: какие перспективы это открывает

Возможное получение Украиной лицензии на производство французских высокоточных дальнобойных авиабомб AASM Hammer от компании Safran может стать ключевым шагом не только к усилению авиационного компонента, но и к созданию прямого конкурента американской M142 HIMARS. Особый интерес для Воздушных сил Украины на этапе разработки представляет перспективная модификация авиабомбы AASM Hammer XLR 1000.

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Технологическая синергия этого авиационного боеприпаса с наземными ракетными комплексами открывает для украинского оборонно-промышленного комплекса стратегические горизонты, позволяющие в сжатые сроки освоить производство высокоточного ракетного оружия класса "земля-земля". Об этом сообщает Defense Express.

Французская альтернатива HIMARS

Ракетная система Thundart представляет собой прямую альтернативу знаменитой американской пусковой установке HIMARS и ее высокоточным ракетам GMLRS ER. Данный комплекс разработан совместными усилиями французских оборонных гигантов Safran и MBDA и уже выбран Министерством обороны Франции для усиления своих вооруженных сил и замены устаревающих реактивных систем залпового огня M270 LRU.

Решение Парижа в пользу национальной разработки было продиктовано нежеланием закупать иностранное ракетное вооружение и стремлением к технологическому суверенитету.

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Примечательно, что в конкурсе на замену M270 участвовали сильные иностранные конкуренты, включая американские системы, южнокорейскую K239 Chunmoo и индийскую Pinaka, однако выбор пал именно на Thundart.

Главным преимуществом проекта Thundart стали крайне сжатые сроки разработки. Благодаря широкому использованию уже существующих компонентов ракета впервые поднялась в воздух всего через 18 месяцев с момента начала конструкторских работ.

От авиабомбы к высокоточной ракете

Связь между украинской лицензией на авиабомбы AASM Hammer и производством ракет Thundart носит прямой инженерный характер. В основе ракеты Thundart лежит система наведения, сочетающая инерциальную и спутниковую навигацию, полностью заимствованная из блока управления SBU-38 AASM Hammer производства Safran.

Кроме того, практически без изменений в конструкции ракеты используется французская система динамического управления с рулевыми поверхностями. Если планируемое лицензионное производство AASM Hammer в Украине будет предусматривать локализацию и выпуск блоков наведения SBU-38, то освоение аналогичного узла для ракет Thundart станет для украинских специалистов логичным и последовательным шагом, не требующим фундаментальной перестройки производственных линий.

Твердотопливный двигатель и роль ракеты Aster

Ещё одним важнейшим элементом пазла является потенциальная лицензия на производство зенитных ракет семейства Aster, используемых в составе комплексов ПВО SAMP/T, которую Украина рассчитывает получить от Франции. Овладение этими технологиями открывает доступ к критически важному компоненту Thundart – твердотопливному ракетному двигателю.

Производителем данных двигателей является компания Roxel, которая в 2025 году перешла под контроль концерна MBDA и отвечает за изготовление твердотопливных двигателей как для зенитных ракет Aster, так и для перспективных Thundart. Таким образом, в Украине намечается развертывание производства двух главных компонентов, используемых во французском аналоге HIMARS.

Активное участие Украины в освоении компонентов Thundart через лицензии на бомбы AASM и ракеты Aster позволит не только вооружить ВСУ мощным дальнобойным средством поражения собственного производства, но и глубоко интегрировать украинский ОПК в европейскую цепочку создания высокоточного оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Франция достигли широкомасштабной договоренности о расширении сотрудничества в области обороны. Киев получит лицензии на производство крылатых ракет SCALP, авиабомб AASM и ракет Aster 30, которые будут изготавливаться совместно с Италией.

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