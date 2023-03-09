Благодаря ''народному'' спутнику ICEYE, на который донатили украинцы, удалось уничтожить тысячи единиц техники врага – ГУР

Спутник ICEYE, который был приобретен на пожертвования украинцев, помог выявить и уничтожить тысячи единиц техники врага. Военная разведка Украины за пять месяцев использования космического аппарата провели радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения сил оккупантов.

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Об этом 9 марта сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Как отмечается, украинские разведчики начали использовать "народный спутник" 24 сентября 2022 года – с тех пор защитники страны ежесуточно получают необходимые разведданные из космоса (фото размещены внизу новости).

В частности, ресурс ICEYE помог выявить 360 палаток в местах расположения войск РФ, а также 7 тыс. 321 объект военной и специальной техники противника, в частности:

– 45 самолетов;

– 27 вертолетов;

– 6 ОТРК "Искандер";

– 36 ЗРК С-300;

– 12 ЗРК "Панцирь С1";

– 11 радиолокационных станций;

– 10 понтонных переправ.

Благодаря ICEYE значительная часть этого списка уничтожена и отражена в ежедневных сводках Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сообщили в ГУР.

В военной разведке также поблагодарили всех украинцев, которое приобщились к сбору средств на спутник.

"Такие глаза позволяют круглосуточно и в любую погоду обнаруживать и сжигать замаскированную российскую военную технику, вооружение и личный состав", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, спутник финской компании ICEYE позволяет делать снимки с высоким разрешением даже через стены зданий. Оккупанты нигде не смогут спрятаться от украинской разведки.