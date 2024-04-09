'Благодаря таким людям здесь сохраняется жизнь': Зеленский вручил награды защитникам Украины на Харьковщине. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 апреля, посетил Харьковскую область, где ознакомился с ситуацией на фронте. Также он вручил награды мужественным защитникам Украины, дающим отпор российским захватчикам.

Об этом сообщили в офисе президента. Президент наградил военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии за высокий профессионализм и отвагу, которые они проявили во время защиты Харьковщины и на Бахмутском направлении.

Также были отмечены полицейские и спасатели за героические действия при ликвидации последствий российских ударов по городу Харькову.

"Имею честь быть сегодня здесь. Харькову нелегко. Но благодаря таким крепким людям, как вы, здесь сохраняется жизнь. И я уверен: будет победа в Харькове и во всем нашем государстве", – подчеркнул Президент.

Кроме того, в Харьковской области он провел встречу с командующим ОУВ "Харьков", бригадным генералом Юрием Галушкиным. Он доложил Главе государства об оперативной обстановке в своем направлении и готовности противодействовать потенциальным угрозам со стороны РФ.

В ГСЧС Украины похвастались своими спасателями и бойцами, получившими награды от президента. Среди них, в частности:

– Военнослужащий центра спецназначения Нацгвардии "Омега" получил орден "За мужество" ІІІ степени. Боец выполнял задачи при обороне Бахмута и неоднократно вступал в бой с пехотными группами противника, проявляя мужество и отвагу.

– Спасатель Иван Анисов – получил медаль "За безупречную службу" ІІІ степени. Чрезвычайный организует службу аварийно-спасательных подразделений и лично выезжает на наиболее опасные чрезвычайные ситуации, в частности на ликвидацию последствий вражеских атак.

– Капитан полиции Руслан Османов награжден медалью "Защитнику Отечества". Правоохранитель организует работу подразделений полиции во время ракетных и бомбовых ударов по Харькову.

Напомним, Зеленский 9 апреля приехал в Харьковскую область, где проверил ход строительства фортификаций у границы с РФ. Глава государства заявил, что это важное направление должно быть готово обороняться.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский назвал ситуацию в Харькове "очень жесткой". Постоянный российский террор усилился ежедневным сбросом авиабомб. Задача как для военных, так и для всех дипломатов – найти возможность больше защитить небо, заявил президент.

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