'Блестящая работа': воин ВСУ из обычной винтовки ликвидировал 15 захватчиков, которые шли на штурм. Видео

Украинские защитники продолжают эффективно ликвидировать российских захватчиков, которые пришли на нашу землю, чтобы оккупировать ее. На этот раз в сети показали эксклюзивные кадры работы воина ВСУ, который из обычной винтовки уничтожил около 15 оккупантов.

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По врагам отработал один из разведчиков 47-й отдельной механизированной бригады. Эффектные кадры с поля боя опубликовали на Facebook-странице бригады.

После неудачной попытки штурма украинских позиций на технике, которая подорвалась на минах, оккупанты притворились мертвыми. А ночью они снова отправились на штурм украинских позиций, однако так и не дошли.

Наш защитник, пользуясь дроном для корректировки, ликвидировал примерно 15 захватчиков с помощью обычной винтовки.

Как сообщал OBOZ.UA, российская ракета упала на село Петропавловка в Воронежской области РФ утром 2 января, когда страна-агрессор атаковала "Кинжалами" Украину. В результате мощного взрыва в населенном пункте разрушило много домов.

Ранее сообщалось, что в декабре Силы обороны устроили российским оккупантам масштабную "демилитаризацию". За месяц было ликвидировано почти 30 тысяч захватчиков. Также Россия в декабре лишилась более 3,6 тыс. единиц военной техники и вооружений.