Декабрь стал урожайным: за месяц уничтожено почти 30 тысяч оккупантов и более 400 вражеских танков

В декабре Силы обороны устроили российским оккупантам масштабную "демилитаризацию". За месяц ликвидировано почти 30 тысяч захватчиков.

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Также Россия в декабре лишилась более 3,6 тыс. единиц военной техники и вооружений. Итоги месяца по потерям врага подвел первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

Он рассказал, что за декабрь Россия потеряла 29 970 оккупантов и 3 640 единиц вооружения и техники.

В частности, в металлолом украинские воины превратили:

419 танков

715 боевых бронированных машин

551 артиллерийскую систему

31 РСЗО

23 установки ПВО

1 корабль

931 единицу автотехники

140 единиц спецтехники

"Кроме этого, нашими защитниками сбиты 6 самолетов, а также 681 БпЛА и 142 вражеские ракеты", – добавил Павлюк.

Напомним, к утру 1 января 2024 года безвозвратные потери России в войне против Украины в живой силе превысили 360 тыс. военных.

Только за последний день 2023 года на "концерт к Кобзону" украинские воины отправили 780 оккупантов. Уничтожены также 156 единиц вооружения и техники.