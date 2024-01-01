Декабрь стал урожайным: за месяц уничтожено почти 30 тысяч оккупантов и более 400 вражеских танков
В декабре Силы обороны устроили российским оккупантам масштабную "демилитаризацию". За месяц ликвидировано почти 30 тысяч захватчиков.
Также Россия в декабре лишилась более 3,6 тыс. единиц военной техники и вооружений. Итоги месяца по потерям врага подвел первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.
Он рассказал, что за декабрь Россия потеряла 29 970 оккупантов и 3 640 единиц вооружения и техники.
В частности, в металлолом украинские воины превратили:
- 419 танков
- 715 боевых бронированных машин
- 551 артиллерийскую систему
- 31 РСЗО
- 23 установки ПВО
- 1 корабль
- 931 единицу автотехники
- 140 единиц спецтехники
"Кроме этого, нашими защитниками сбиты 6 самолетов, а также 681 БпЛА и 142 вражеские ракеты", – добавил Павлюк.
Напомним, к утру 1 января 2024 года безвозвратные потери России в войне против Украины в живой силе превысили 360 тыс. военных.
Только за последний день 2023 года на "концерт к Кобзону" украинские воины отправили 780 оккупантов. Уничтожены также 156 единиц вооружения и техники.
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