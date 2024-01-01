newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Декабрь стал урожайным: за месяц уничтожено почти 30 тысяч оккупантов и более 400 вражеских танков

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
1,8 т.
Декабрь стал урожайным: за месяц уничтожено почти 30 тысяч оккупантов и более 400 вражеских танков

В декабре Силы обороны устроили российским оккупантам масштабную "демилитаризацию". За месяц ликвидировано почти 30 тысяч захватчиков.

Видео дня

Также Россия в декабре лишилась более 3,6 тыс. единиц военной техники и вооружений. Итоги месяца по потерям врага подвел первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

Он рассказал, что за декабрь Россия потеряла 29 970 оккупантов и 3 640 единиц вооружения и техники.

В частности, в металлолом украинские воины превратили:

  • 419 танков
  • 715 боевых бронированных машин
  • 551 артиллерийскую систему
  • 31 РСЗО
  • 23 установки ПВО
  • 1 корабль
  • 931 единицу автотехники
  • 140 единиц спецтехники

"Кроме этого, нашими защитниками сбиты 6 самолетов, а также 681 БпЛА и 142 вражеские ракеты", – добавил Павлюк.

Декабрь стал урожайным: за месяц уничтожено почти 30 тысяч оккупантов и более 400 вражеских танков

Напомним, к утру 1 января 2024 года безвозвратные потери России в войне против Украины в живой силе превысили 360 тыс. военных.

Только за последний день 2023 года на "концерт к Кобзону" украинские воины отправили 780 оккупантов. Уничтожены также 156 единиц вооружения и техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!