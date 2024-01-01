Россия потеряла в Украине 360 тыс. военных: за сутки ликвидировано 780 врагов и 17 ББМ

Силы обороны Украины за последние сутки 2023 года ликвидировали на фронте 780 военнослужащих армии России. Также ее лишили 156 единиц вооружения и техники.

Видео дня

По состоянию на 1 января 2024-го, 677-е сутки полномасштабной войны, защитники обезвредили на украинской земле уже 360 010 живой силы врага. Данные о его потерях обновил Генеральный штаб ВСУ.

Согласно им, накануне украинские воины сожгли 18 артиллерийских систем (всего 8482), 17 боевых бронированных машин (11087), шесть танков (5983), два средства ПВО (625) захватчиков.

Противовоздушная оборона и другие подразделения сбили в небе 66 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 6657).

Также было уничтожено 38 единиц вражеской автомобильной техники и цистерн из ГСМ (в общем 11 330), девять – специальной техники.

Кроме этого, в списке потерь армии РФ в войне против Украины есть: 1709 крылатых ракет, 943 РСЗО, 329 самолетов, 324 вертолета, 23 корабля/катера, подлодка.

Как сообщал OBOZ.UA, минометчики бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили склад боеприпасов армии РФ. Его захватчики обустроили в промышленном здании на Харьковщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!