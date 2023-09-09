Блинкен об атаках на украинские порты: РФ превращает еду в оружие и хочет заставить голодных людей платить

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в ударах по гражданской инфраструктуре Украины, в частности по дунайским портам, откуда осуществляется экспорт украинского зерна. Москва, считает американский высокопоставленный чиновник, прибегла к привычной для себя тактике террора и превращает продовольствие в оружие.

Видео дня

Платить за российскую агрессию и желание оккупировать украинские земли, по замыслу Кремля, будут люди из стран, оказавшихся на грани голода. Об этом Блинкен написал на своей странице в соцсети X, ранее известной как Twitter.

"Россия продолжает нападения на жизненно важные дунайские порты Украины, систематически уничтожая гражданскую инфраструктуру, чтобы не дать украинскому зерну кормить мир. Это российская "методичка": задушить украинский экспорт зерна, использовать еду как оружие и заставить голодных людей заплатить цену", – уверен госсекретарь США.

Напомним, в ночь на 8 сентября войска РФ атаковали Одесщину беспилотниками. оккупанты запустили в сторону региона 20 ударных дронов-камикадзе, 16 из них сбили защитники украинского неба.

Эта атака стала пятой попыткой нанести удары по Одесщине за последнюю неделю. Перед этим захватчики атаковали регион иранскими дронами-камикадзе в ночь на 7 сентября.

Целью захватчиков в ходе этих атак является портовая и зерновая инфраструктура Одесской области.

Во время удара в ночь на 4 сентября российские "Шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии. Этот факт румынские власти сначала отрицали, но через два дня после того, как информация об инциденте появилась в информационном пространстве – в конце концов признали. В Румынии также заявили, что усилят меры безопасности в граничащих с Украиной районах.