Блинкен объяснил, что означает 'устойчивый и справедливый мир' для Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пояснил, что имеют в виду Штаты и другие государства, когда заявляют о необходимости достичь в Украине устойчивого и справедливого мира. По его словам, мир должен в первую очередь предполагать территориальную целостность и независимость Украины.

Об этом глава Госдепа сказал во время мероприятия в The Atlantic в Вашингтоне в четверг, 28 сентября, передает Укринформ. Справедливый мир означает, чт он будет отображать основательные принципы, которые лежат в основе Устава ООН.

Речь идет про территориальную целостность, суверенитет, независимость украинского государства.

Устойчивый мир, как отметил Блинкен, это создание условий, которые не позволят российской агрессии повториться через год, два или пять лет. Однако он подчеркнул, что украинский народ должен сам принимать фундаментальные решения о том, каким он хочет видеть свое будущее.

Также Блинкен сказал, что принцип "ничего об Украине без Украины" остается ориентиром для США. Усилия по этому вопросу прилагают не только Вашингтон, но и десятки других государств.

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Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что все вооружение, которое Украина получает от западных союзников, не было передано в третьи руки и не использовалось не по назначению. И оружие, и боевая техника отправляются на фронт ВСУ в соответствии с потребностями подразделений.

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