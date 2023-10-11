Блинкен отправился с визитами в Израиль и Иорданию: о чем будет договариваться

Государственный секретарь Блинкен отправился с визитами в Израиль и Иорданию. Он обсудит обострение ситуации в регионе. Хронику всех событий войны можно отслеживать по этой ссылке.

Об этом сообщает Укринформ. Глава американской дипломатии посетит вышеупомянутые страны 11-13 октября.

"Госсекретарь еще раз выразит соболезнования жертвам террористических нападений на Израиль и выступит с решительным осуждением этих атак. Он также подтвердит солидарность Соединенных Штатов с правительством и народом Израиля", – сообщили в Госдепе.

Также отмечается, что Блинкен планирует обсудить меры по усилению безопасности Израиля и в очередной раз "подчеркнуть непоколебимую поддержку Соединенными Штатами права Израиля на защиту".

К слову, президент США Джо Байден на фоне вторжения в Израиль ХАМАС пообещал еврейскому государству дополнительную военную помощь. Он заявил, что от этого зависит безопасность нашего мира.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль готовится к многомесячной наземной кампании в секторе Газа. Иерусалим хочет нанести нокаутирующий удар по ХАМАСу.

В течение 10 октября в Израиле идет операция по зачистке штабов палестинского исламистского движения ХАМАС. Четвертый день войны ЦАХАЛ наносит воздушные удары по сектору Газа, поскольку премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что ответ на резню, устроенную боевиками в прошлую субботу, "отзовется для них в течение нескольких поколений".

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