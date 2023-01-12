''Ближайший контакт – 15 метров'': нацгвардеец ''Змей'' рассказал о жестоких боях на Сватовском направлении

Боец Национальной гвардии с позывным "Змей" рассказал о жестоких боях на Сватовском направлении в Луганской области. По его словам, при равнозначном применении тяжелой техники бить оккупантов становится очень легко.

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Как сообщило отделение информации и коммуникации Восточного территориального управления Нацгвардии, в 2014-2015 годах "Змей" уже воевал на востоке Украины. "Работали мы в секторе "М", вокруг Мариуполя, выполняли задачи военной разведки, поэтому все засекречено", – сказал защитник (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Затем нашел себя в IT, начинал с нуля. Работал project-менеджером, после этого – тестировщиком.

"На момент начала полномасштабной войны я работал в крупнейшей IT-компании Украины, в GlobalLogic. 24 февраля мне предлагали эвакуацию, но я эвакуировался в военкомат и оказался в победоносных рядах воинской части 3017", – рассказал "Змей".

Ближайший контакт с врагом у него был в Новоселовском.

"Стреляли на расстоянии 15 метров. Я "срезал" двоих, просто выйдя из-за дома. У нас шли бои на очень коротких дистанциях, то есть это 30-50 метров, выезжал по нас танк, работал со 150 метров. При этом постоянный артиллерийский обстрел, как мини-Сталинград, постоянно вокруг тебя появляются руины, по которым ты бегаешь, к тебе забегают враги и происходят бои на коротких дистанциях, совершенно, в полной мере, жестокие, никто не просит пощады", – сказал гвардеец.

Змей добавил, что прошел все боевые основные точки своего батальона – на кольцевой в Харькове, населенных пунктах Русская Лозовая, Дементиевка, Уды, Новоселовское, Ковшаровка.

"На другой день в Новоселовском я подошел к своему сержанту и сказал: "Помнишь Дементиевку? Так вот Дементиевка пошла на х**!" Извините за маты, в Дементиевке было жестко, но по сравнению с происходящим в Новоселовском – это совсем другой уровень", – признался воин.

Он объяснил, что в Дементиевке не было достаточной поддержки других родов войск, артиллерийских запасов не хватало и очень часто на обстрелы врага не отвечали массированным огнем. В Новоселовском же, несмотря на сильные вражеские обстрелы и атаки, защитники всегда могли применить силы, равнозначные усилиям противника.

"Конечно, ракеты размером со столбы мы не запускали, но в то же время, когда они применяли авиацию, я видел как отрабатывает наша авиация, в сам поселок также въезжали наши танки, БМП. Когда есть равнозначное применение тяжелой техники, то россиян бить вообще становится на "изи" (легко. – Ред.)", – поделился "Змей".

Нацгвардеец говорит, что не испытывает каких-либо эмоций на войне, поскольку относится к этому как к работе. При этом считает, что оккупантов следует убивать больше:

"Я вообще не испытываю никаких эмоций на этот счет – это просто работа. И я понимаю, что она заключается в ужасных вещах, потому что мы убиваем людей, но мы убиваем недостаточно на самом деле. Поскольку у нас нет другого выбора, чем похоронить их настолько много , чтобы они забыли сюда дорогу, поэтому я просто выполняю свою работу и нажимаю на курок".

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