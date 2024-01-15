Генпрокурором Украины официально подтверждено нанесение по стране ударов северокорейскими ракетами. Сперва информацию о появлении у россиян корейских ракет озвучила американская пресса, а затем об этом заявил спикер Белого дома Кирби. По версии американцев применение корейских ракет имело место быть во время массированных ударов 30 декабря и 2 января. Украинские аналитики проанализировали фото обломков и пришли к выводу, что удары наносились ракетой Хвасон-11. Кирби на брифинге упомянул, что России КНДР передала ракеты с дальностью до 900км.

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КНДР обладает широким ракетным арсеналом и передачей только Хвасон-11 дело может не ограничиться. Важно понимать, что визуально эта ракета похожа на Искандер-М. Также сообщалось о наличии на обломках следов затертых надписей. Вероятно, как в истории с Шахидами, корейское происхождение пытались скрыть. Это подтверждается и отрицанием появления корейских ракет со стороны российского МИД. Теперь же, когда тайное стало явным, РФ может запросить у Пхеньяна и другие типы ракет. Такую вероятность не стоит исключать. Возвращаясь к словам Кирби, о дальности Хвасон-11, согласно информации в сети, она зависит от версии ракеты. Дальность в 900км имеет одна из них, та, что железнодорожного базирования.

Одновременно с информацией о корейских ракетах, в западные СМИ просочилась информация о передаче баллистических ракет Ираном к весне этого года. Среди разнообразия иранских ракет, высока вероятность получения россиянами ракет Зульфикар и Фатех-110. Насколько известно, дальность поражения Зульфикара может достигать 700км. То есть, уже в ближайшие месяцы РФ может обзавестись импортной баллистикой, дальность действия которой покроет большую часть территории Украины. Это станет действительно непростой ситуацией, учитывая проблемы со сбитием баллистических и скоростных крылатых ракет. Только Patriot и SAMP/T способны их сбивать.

Можно предположить, что РФ активизирует нанесение ракетных ударов по Украине с приближением президентских выборов в России. Эти удары могут совпасть с попыткой нового мощного наступления на Авдеевку или Купянск. Удары "высокоточными" ракетами по украинским городам будут выданы за очередную победу пропагандистами и пиарщиками Путина. Как так получилось, что удары наносятся оружием из Ирана и Северной Кореи, вместо "не имеющих аналогов в мире" русских ракет, они аккуратно умолчат.