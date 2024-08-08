Bloomberg: военные РФ не предупредили Путина о наступлении на Курскую область

Главнокомандующий армией оккупантов Валерий Герасимов и другие чиновники в командовании захватчиками проигнорировали предупреждение разведки о том, что украинские солдаты две недели подряд собираются на границе с Курской областью РФ. Причем штаб оккупантов не только проигнорировал разведку, но и не информировал об этом диктатора Владимира Путина.

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Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на "близкий к Кремлю источник". Именно поэтому, как предполагает издание, российские оккупанты "были застигнуты врасплох и не оказывали первоначального сопротивления украинскому наступлению".

По данным источника издания, из-за молчания Герасимова о ситуации в Курской области в Кремле уже подыскивают нового главнокомандующего. Хотя Герасимова вряд ли удастся устранить в ближайшее время, считают в Bloomberg и добавляют, что спикер Путина Дмитрий Песков отказался прокомментировать эту информацию.

"Украинский прорыв в Курской области произошел в тот момент, когда бои на линии фронта на востоке и юге Украины, в основном, зашли в тупик", – отмечает издание.

По последним данным, украинские войска на территории российской области продвинулись на 10 километров ближе к Курску. И Путин, уже не доверяющий Герасимову, выясняет ситуацию в регионе у губернатора области Алексея Смирнова и "хочет слышать его оценку".

В Bloomberg считают, что украинское вторжение именно в этом регионе спровоцировано тем, что вблизи города Суджа есть газовый хаб РФ, ведущий в Европу. Однако издание признает, что пока нет никаких официальных подтверждений, что именно ВСУ совершают наступление в Курской области. Поэтому Bloomberg упоминает об "антикремлевских волонтерах" – то есть российских добровольцах – уже ранее уже устраивавших аналогичные рейды в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже контролирует газоизмерительную станцию "Суджа", расположенную в 500 метрах от границы с Украиной возле одноименного пропускного пункта. Через эту станцию и осуществляется упомянутый выше транзит газа в Европу.

Ранее стало известно, что украинские войска в Курской области продвинулись на расстояние до 10 километров в глубь России. Бронетехника Сил обороны вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 Суджа – Коренево.

В свою очередь Z-паблики сообщили об экстренном опрокидывании "вагнеровцев" из Африки в Курскую область. Они якобы сразу попадут на поле боя и будут пытаться остановить продолжающееся в регионе наступление украинских сил.

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