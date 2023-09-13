БМП Marder, снаряды и патроны: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия передала Украине новую партию военной помощи. В него вошли два танка для разминирования Wisent 1, 20 боевых машин пехоты Marder, разведывательные дроны и системы обнаружения БпЛА, а также артиллерийские боеприпасы 155-мм калибра.

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О содержании нового пакета военной помощи сообщает сайт правительства Германии. Также Берлин выделил материалы для обезвреживания взрывоопасных боеприпасов и патроны для огнестрельного оружия.

Согласно обновленным данным о предоставленной Украине Германией военной помощи, в рамках нового пакета Берлин передал Киеву 20 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами, 3000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, два танка для разминирования Wisent 1 и материалы для обезвреживания взрывоопасных боеприпасов.

Также пакет содержит защитное и спецоборудование, а именно:

одну систему наблюдения спутниковой связи;

20 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;

две мобильные антенно-мачтовые системы;

10 систем обнаружения дронов.

Вошла в новый пакет также автомобильная техника:

один седельный тягач 8x8 HX81 и четыре полуприцепа;

девять автомобилей (грузовые, микроавтобусы, внедорожники);

пять грузоподъемных машин 8x8 ;

три машины скорой помощи.

Кроме того, украинские военные получили еще 1,5 миллиона патронов к огнестрельному оружию.

Напомним, накануне, 12 сентября, стало известно, что Германия передала Украине современный мобильный полевой госпиталь за €9 млн.

Также сообщалось, что Германия объявляла о намерении передать Украине 40 БМП Marder. Они входят в число лучших БМП в мире благодаря гармоничному сочетанию скорости, защиты, огневой мощи и проходимости. Marder эффективно сотрудничает с танками "Леопард" как составная часть ударной группы.