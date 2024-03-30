Боеприпасы, дроны и работы: в Минобороны назвали количество отечественного вооружения, переданного ВСУ с начала года

Оборонное ведомство Украины допустило к эксплуатации более 80 образцов вооружения и военной техники отечественного производства. В этом списке самая большая группа – боеприпасы разных типов и калибров.

Об этом сообщил в колонке для "Интерфакс-Украина" замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. По его словам, разработчики и производители продемонстрировали исключительную способность реагировать на нужды украинской армии.

Вторая группа по количеству допущенных за первые три месяца 2024 к эксплуатации образцов ВВТ – беспилотники. Помимо модернизированных комплексов для ведения воздушной разведки, в этой линейке есть и новые FPV-камикадзе и ударные БПЛА многократного применения, рассчитанные на различные дальности полета.

Гаврилюк отметил, что часть кодифицированных за три месяца оборонным ведомством БПЛА отечественного производства получила "путевку в жизнь" через платформу Brave1 – кластер поддержки разработок в сфере Defence Tech, соучредителем которого является Министерство обороны Украины.

Третья группа по количеству кодифицированных в первые три месяца текущего года образцов ВВТ – наземные роботизированные комплексы и средства РЭБ. Роботизированные платформы украинского производства являются средствами огневой поддержки, транспортом эвакуации раненых с поля боя или выполняют логистические задания, доставляя грузы на передовую.

Среди средств РЭБ отечественного производства, недавно допущенных к эксплуатации, системы тактического уровня, призванные создавать локальный "купол" для прикрытия боевых позиций наших войск или боевой техники.

В перечне образцов ВВТ отечественного производства, которые были допущены к эксплуатации – бронированная и специальная техника, 120 мм миномет, средства связи и транспортные средства.

"Сегодня отечественная оборонная промышленность демонстрирует высокую динамику развития. А украинские оружейники не только в разы увеличили объемы производства ВВТ, но и освоили и приступили к производству новых образцов вооружения и техники", - подчеркнул военный.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина начала получать больше боеприпасов для германских зенитных самоходных установок "Gepard". Это особенно важно сейчас, поскольку Россия активизировала обстрелы украинской инфраструктуры.

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