Украина начала получать больше боеприпасов для немецких ВСУ Gepard – Bild

Украина начала получать больше боеприпасов для немецких зенитных самоходных установок Gepard. Это особенно важно сейчас, поскольку Россия активизировала обстрелы украинской инфраструктуры.

Об этом сообщает издание BILD, ссылаясь на собственные источники. Летом стало известно, что Германии не хватает боеприпасов для Gepard.

В этой связи украинские зенитчики были вынуждены их экономить. Однако недавно в Министерстве обороны ФРГ заявили, что увеличивают поставки.

А недавно в беседе с изданием офицер Вооруженных сил Украины подтвердил, что поставки боеприпасов для ВСУ действительно немного улучшились.

Сейчас это имеет особое значение, в частности на фоне активизации вражеских обстрелов украинской инфраструктуры. Например, были атакованы ДнепроГЭС и Змиевская ТЭС под Харьковом.

Отмечается, что Gepard – это зенитная самоходная артиллерийская установка немецкого производства. Основной задачей которой является уничтожение воздушных целей на расстояниях от 100 до 4000 м и на высотах до 3500 м, летящих на дозвуковой скорости, а также для впечатления наземных целей на дальности до 4500 метров.

Они особенно эффективны в противостоянии иранским дронам Shaheed. Основная задача этих установок – защита важных объектов, к которым относятся военные базы, города, промышленные установки, аэропорты, корабли и другие объекты.

Также они могут быть использованы для обеспечения прикрытия военных во время боевых операций на земле, обеспечивая безопасность и защиту подразделений от воздушных угроз.

САУ "Гепард" имеет два главных радара. Первый – поисковый, расположенный в задней части башни и имеет радиус действия от 12 до 18 километров, в зависимости от модификации. Его основной задачей является обнаружение врага, он оснащен системой распознавания "свой - чужой" и передает эту информацию на второй радар - слежку. Последний, в свою очередь, передает данные в систему управления огнем, которая способна рассчитать оптимальный огневой план для удара по противнику.

Важно отметить, что в версии ВСУ 1 А2 установлен компьютер, который может получать данные от других радиолокационных систем, что фактически позволяет обнаруживать цель вне своего собственного радиуса действия.

Напомним, украинский экипаж немецкой самоходной зенитно-артиллерийской установки Gepard всего за два боевых выезда сбил пять беспилотников Shahed. Военнослужащие входят в состав одного из самых успешных обслуг ЗАУ. Экипаж учился в Германии, после чего приступил к боевым задачам.

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