Воины ВСУ рассказали, как защищают Житомирщину от воздушных атак России с помощью зенитки Gepard. Видео

Украинский экипаж немецкой самоходной зенитно-артиллерийской установки Gepard всего за два боевых выезда сбил пять беспилотников Shahed. Военнослужащие входят в состав одного из самых успешных обслуг ЗАУ. Экипаж учился в Германии, после чего приступил к боевым задачам.

Как именно готовились бойцы, чтобы успешно уничтожать врага, рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в Telegram. Он опубликовал видео, на котором показал, как работает один из лучших экипажей "Гепарда".

Герои ролика – наводчик-оператор с позывным "Том" и механик-водитель с позывным "Байкером". Они входят в состав одной из самых успешных обслуг зенитно-артиллерийских установок. Экипаж прошел обучение в Германии и недавно начал выполнять боевые задания.

"Мы ездили на обучение в Германию, там прошли 8-недельный курс. Нас учили, как построена, и как эксплуатировать боевую машину, после чего мы прошли практику на стрельбах. Нам дали грамоту, поскольку мы показали лучшие результаты в Германии", – рассказал наводчик-оператор ЗАУ с позывным "Том".

Видео дня

По словам механика-водителя ЗАУ с позывным "Байкер", Gepard легок в управлении.

"Эта машина построена на базе "Леопард-1", но она намного сложнее, намного тяжелее. У "Леопард-1" нет дополнительного двигателя и башня не такая тяжелая. Эта техника имеет свои отличия. Она немного больше, тяжелее. Машина вообще легкая" в управлении, у нее коробка-автомат типтроник", – рассказал "Байкер".

За два боевых выезда эта команда сбила пять Shahed 136. Еще несколько целей в налете сбили обслуги других установок дивизиона.

"Немецкое качество техники умножено по желанию экипажа уничтожать врага, дают в итоге хороший результат", – отметил Наев.

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