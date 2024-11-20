Боеприпасы, гаубицы и дроны: Германия предоставляет Украине новый пакет военной помощи

Германия продолжает оказывать значительную военную помощь Украине в борьбе с российской агрессией. Последний пакет поддержки, переданный Вооруженным силам Украины, включает в себя широкий спектр вооружений и техники, направленных на укрепление обороноспособности страны.

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В список входит бронетехника, дроны, боеприпасы и другая современная оснастка. Об этом сообщается на сайте федерального правительства.

Согласно обновленному перечню оказанной помощи, правительство Германии передало Украине 47 дополнительных бронированных машин с защитой от мин (MRAP). В общей сложности их уже 73.

Также переданы боекомплекты в БТР Marder, одну РЛС TRML-4D (это уже 14 такая система), а также четыре самоходных гаубицы Panzerhaubitzen 2000, дополняющие ранее переданные 20 единиц этой техники.

В пакете помощи содержатся более 40 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. Эти боеприпасы будут использованы на новых самоходных артиллерийских установках Panzerhaubitze 2000, также включенных в переданную технику. Речь идет о четырех единицах таких установок.

Кроме того, Германия предоставила разнообразные беспилотники, в том числе 20 БПЛА-разведчиков VECTOR, 12 разведывательных БПЛА HORNET XR, 100 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN и 120 дронов SONGBIRD. Для выполнения задач также были переданы 60 БПЛА Golden Eagle и два беспилотника-разведчика VT-4 Ray.

Также в пакете поддержки для Украины есть две новые мостоукладочные машины BIBER и три танка для разминирования WISENT 1, которые помогут украинским силам очистить территорию мин и других взрывоопасных предметов. Кроме того, предоставлены шесть большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh и 8 тактических авиадесантных машин Caracal, обеспечивающих мобильность на поле боя.

Германия также передала Украине значительное количество боеприпасов, в том числе 8 тысяч патронов калибра 40 мм, 100 тысяч высокоточных винтовок HLR 338 с сопутствующими патронами и еще 100 тысяч патронов к стрелковому оружию. В целом Украина получила уже почти 56 миллионов патронов разного калибра.

Напомним, 18 ноября издание Bild сообщило, что Германия в ближайшее время приступит к передаче Украине новейших дронов-камикадзе Helsing, оснащенных искусственным интеллектом. Эти беспилотники издание назвало "мини-Taurus" из-за их функциональности и дальности.