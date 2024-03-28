Боеприпасы, гранатометы, дроны: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Германия в четверг, 28 марта, объявила о передаче Украине нового крупного пакета военной помощи. В него, в частности, вошли гусеничные машины Warthog, боеприпасы, техника для разминирования, разведывательные дроны, средства РЭБ и топливозаправщики.

Об этом сообщили на сайте немецкого правительства 28 марта. Как отмечается, в новый пакет вошли:

– пять гусеничных ремонтно-эвакуационных машин Warthog;

– девять гусеничных командных машин-вездеходов Warthog;

– шесть машин разминирования WISENT 1;

– два мостоукладчика BEAVER;

– инженерные БРЭМ Bergepanzer 2 и БРЭМ 2A1 Dachs;

– девять минных тралов;

– три автомобиля для охраны границы;

– шесть топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;

– 14 разведывательных БПЛА Vector;

– 30 разведывательных БПЛА RQ-35 Heidrun;

– пять средств препятствий для дронов;

– боеприпасы к танкам Leopard 2A6;

– 18 тыс. боеприпасов калибра 155 мм;

– система наблюдения SATCOM;

– 330 инфракрасных камер;

– 2056 гранатометов RGW90 Matador;

– 70 гранатометов GMG.

Кроме того, к передаче Украине готовят ракеты к системам ЗРК Patriot, крайне необходимым украинской ПВО, а также 20 боевых бронемашин Marder и другое оборудование.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Bloomberg, Германия намерена ускорить закупку оружия и более конкретно подходить к планированию крупных контрактов. Таким образом Берлин стремится адаптировать работу своеего ОПК после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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