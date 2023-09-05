Боеприпасы и специализированная автомобильная техника: Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи
Во вторник, 5 сентября, Германия отчиталась о новых поставках военной помощи для Украины. В нее вошла первая партия новых снарядов в зенитные установки Gepard.
Об этом сообщили на официальной странице правительства Германии. Как видно из перечня, очередной пакет военной помощи также включает в себя зенитные установки, боеприпасы, бронетехнику и другое вооружение.
В новый пакет помощи в частности вошли:
10,080 боеприпасов для зенитных установок Gepard;
Более 8,5 миллиона патронов;
27 тысяч 40-мм боеприпасов;
Бронированный мостоукладчик Biber;
32 грузовика Zetros;
4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков;
4 пограничных автомобиля;
20,000 защитных очков для солдат.
В правительстве Германии отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности. Некоторые поставки нуждаются в модернизации или продолжительном производстве.
Как сообщила пресс-служба Минобороны Германии, ФРГ передала Украине только что произведенные на построенной производственной линии боеприпасы для САУ Gepard.
В оборонном ведомстве отметили, что строительство линии для производства боеприпасов успешно завершили "в амбициозные сроки".
Как сообщал OBOZREVATEL, 30 августа Германия передала очередной пакет военной помощи Украине. В него вошли 10 танков Leopard 1A5, радар, беспилотники, транспортеры танков и боеприпасы.
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