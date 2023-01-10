Боец ''Азова'', до последнего защищавший Мариуполь, получил квартиру от Фонда Столара

Старший лейтенант ОЗСП "Азов", один из защитников "Азовстали" Александр Чернобай в интервью телеканалу Новости.LIVE рассказал о жизни после плена, о том, как сейчас сам воспитывает двойню, и как по возвращении из российской неволи жены они вместе будут наполнять уютом свою новую квартиру, полученную от Благотворительного фонда Вадима Столара.

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Сам Александр воюет с 2014 года, а после широкомасштабного вторжения РФ уже вместе с женой защищал "Азовсталь". После приказа командования оставить позиции – оказался в плену, где провел четыре месяца до освобождения. Жена же военного до сих пор на чужбине. И ему самостоятельно приходится справляться с их двойняшками.

"Честно говоря, очень тяжело. Я, как молодой отец, и половины не знаю, многое не умею. Конечно, учусь, но за все волнуюсь, поэтому не могу нормально спать. Я дома на стене развесил десяток фотографий с женой, с детьми. Они ее видят постоянно и как-то немного легче. Конечно, они часто спрашивают, где мама. Дети ее очень ждут!" – делится Александр.

Мужчина мечтает, чтобы его возлюбленная как можно быстрее вернулась из плена. И чтобы они вместе наполнили уютом свою первую собственную квартиру, о которой так давно мечтали, и которую очень неожиданно предоставил Фонд Вадима Столара.

"Мы с женой изначально мечтали о собственном жилье. Но ведь боевые действия, потом переезды, потом военная служба… Так что все как-то не складывалось. Однако сейчас мне позвонили и рассказали о возможности получить жилье от Благотворительного фонда Вадима Столара. Конечно, я очень рад. И очень жду жену, чтобы поделиться радостью с ней, чтобы она знала, что у нее наконец есть свой, собственный дом. Где будет такая кухня, как она мечтает. Многие растения, как она любит. Детская комната с большим телевизором – потому что для них это счастье. Сейчас мечта одна – увидеть жену, обнять ее", – говорит военный.