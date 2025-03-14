"Боевые действия продолжаются": в Генштабе опровергли информацию о якобы "окружении" украинских подразделений на Курщине

В Генеральном штабе ВСУ опровергли информацию о якобы "окружении" украинских подразделений на Курщине. Такие информационные вбросы создают россияне ради политических целей и давления на Украину и партнеров.

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Ситуация на этом направлении существенно не изменилась, боевые действия в зоне группировки войск "Курск" продолжаются. Об этом говорится в заявлении Генштаба 14 марта.

Отмечается, что подразделения Сил обороны провели перегруппировку, отошли на более выгодные рубежи и продолжают выполнять стоящие перед ними боевые задачи.

"Наши воины отражают наступательные действия противника и наносят ему эффективное огневое поражение из всех видов оружия", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что с начала текущих суток на Курском направлении происходило 13 боевых столкновений. Угроза оцепления украинских подразделений отсутствует.

Напомним, что информация о якобы попавших в "окружение россиян" украинских военных прозвучала от президента США Дональда Трампа после разговора с диктатором Владимиром Путиным. По его словам, что были похожи на цитирование российских пропагандистских методичек, подразделения Сил обороны Украины находятся "в очень сложном и уязвимом положении" и сам Трамп просил у Путина "сохранить им жизнь".

Интересно, что на днях глава Кремля решил пропиариться и, надев военную форму, прибыл на один из пунктов управления Курской группировкой армии РФ. Он впервые посетил регион с момента начала Курской операции.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский после заявлений о выходе украинских войск из Суджи сказал, что на Курщине военное командование "делает то, что должно делать, – сохраняет максимум жизней наших воинов".

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