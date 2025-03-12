'Сохраняем максимум жизней наших военных': Зеленский прокомментировал ситуацию на Курщине. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны продолжают выполнять боевые задания на территории России, а Курская операция продолжается. Накануне в СМИ появилась информация о выводе украинских войск по этому направлению.

Видео дня

В то же время, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко на брифинге 12 марта заявил, что полного выхода украинских войск из Суджи нет. Однако, по его словам, россияне частично вошли в город.

"Наши войска на территории Курской области выполняют задачи. Сохраняем максимум жизней наших военных", – прокомментировал Зеленский ситуацию в Курщине на пресс-конференции.

В свою очередь Костенко отметил, что утром 12 марта разговаривал с бойцами, которые находятся в этой зоне ответственности, но они не подтверждают наш полный выход из Суджи.

"Есть информация, что россияне зашли в определенную часть, продолжаются бои, россияне там контролируют определенную территорию, которая там за рекой находится, но информации о том, что наши полностью вышли из Суджи по состоянию на 2 часа назад, у меня нет", — сказал Костенко на брифинге.

По его словам, "это действительно правда", что ситуация на Курщине, а украинское высшее военное командование пытается стабилизировать и восстановить ситуацию, или задействует новые резервы, новые войска, однако враг продолжает давить.

"В том числе есть информация, что он [враг] там по некоторым направлениям зашел на территорию Украины и пытается удерживать уже наши территории (если мы посмотрим на карту, то это с левого фланга) для того, чтобы перерезать нам логистику", - добавил народный депутат.

В утренней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что за минувшие сутки украинские военные отразили 33 атаки российских сил, также они нанесли разные удары по позициям.

Напомним, ранее украинский мониторинговый проект DeepState обновил свою карту о ситуации на фронте, и она показывала, что Суджа больше не находится под контролем Сил обороны Украины.

По последним данным, на карте отследующего ситуацию на фронте украинского проекта DeepState город Суджа не был обозначен в серой зоне, как это было еще за минувшие сутки, 11 марта. Теперь эта линия сместилась к участку рядом.

Однако в комментарии к обновлению мамы аналитики DeepState ничего не указали о Судже на Курщине.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Махновку, Замостье, Казачью Локню и продвинулся возле Ясенова и Скудного", - говорилось в сообщении.

На карте было ясно видно, что город Суджа не находился под контролем украинских сил. Лишь его западная часть оставалась в "серой" зоне, то есть без стабильного контроля со стороны ни одной из сторон.

Новость дополняется...