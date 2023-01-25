''Боевые комары отдыхают'': в России выдали заявление об ''особых'' воронах в небе над Киевом, в сети отреагировали

В России пропагандисты выдали новый бред об Украине. Так, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, якобы над Киевом кружат стаи ворон из-за антирелигиозных действий украинских властей.

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Об этом он написал в своем Twitter. "Кто знает, может это отклик на государственное святотатство разрушения церквей и преследование священников", – заявил Полянский, чем вызвал смех пользователей.

В сети вспомнили прочие абсурдные заявления российских политиков. В частности, слова постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи о "боевых комарах", которых Украина якобы выводила на Херсонщине.

Также упомянули фейк кремлевских пропагандистов об "американском биооружии" в Украине, которое якобы разносят птицы и летучие мыши.

Некоторые отметили, что низко пролетающие стаи птиц на самом деле могут быть обычным явлением в некоторых регионах или, например, свидетельствовать о смене погоды.

Видео с крупной стаей птиц накануне опубликовали киевские паблики. Отмечалось, что данное явление называется мурмурацией птиц, а народная примета гласит что оно сулит смену погоды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Москва запустила фейк о западном оружии на Ривненской АЭС. В Офисе президента Украины отреагировали, напомнив о войсках РФ на Запорожской АЭС.