Россия распространила фейк о западном оружии на Ривненской АЭС: у Зеленского напомнили о войсках РФ на ЗАЭС

Россия запустила фейк о том, что якобы Украина хранит оружие и боеприпасы, полученные от западных партнеров, на территории Ривненской атомной станции. Такую дезинформацию распространила российская разведка, даже не останавливаясь перед тем фактом, что на РАЭС как раз начала работу миссия МАГАТЭ.

Видео дня

Об очередной лжи российской пропаганды сообщил Центр противодействия дезинформации. В Офисе президента Украины отреагировали на бестолковый кремлевский фейк.

По данным Центра, в распространенной РФ дезинформации говорится, что на Ривненской АЭС якобы находятся арсеналы ВСУ.

"ВСУ превратили в свои арсеналы территорию АЭС… В частности, на складах размещаются ракеты к РСЗО HIMARS и других иностранных систем ПВО, а также артиллерийские боеприпасы", – говорится в фейковом сообщении российской разведки.

В Центре подчеркнули, что распространение такого фейка может свидетельствовать о том, что враг готовит основу для сокрытия своих будущих преступлений в Украине.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал очередной вброс кремлевской лжи. Он напомнил оккупантам, что именно они занимаются терроризмом на украинских атомных станциях, а подобную ложь применяют для оправдания своих провокаций. Об этом Подоляк написал в Twitter

"Украина никогда не хранила оружие на "территории АЭС", как ложно "заявляет" ru-FIS (Нарышкин). Напротив, РФ захватила ЗАЭС и держит там своих военных. Украина всегда открыта для проверяющих органов, включая МАГАТЭ. Ложь россиян призвана оправдать их провокации", – написал Подоляк.

Напомним, что государство-террорист Россия уже более трех месяцев обстреливает энергетические объекты Украины. Во время одной из атак произошла массовая авария – все АЭС были обесточены. Они работали благодаря резервному питанию.

Как сообщал OBOZREVATEL, МАГАТЭ разместило миссию на Ривненской АЭС, в ближайшие дни такие же миссии прибудут на все украинские АЭС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!