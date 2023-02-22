Бои были очень тяжелые: Гайдай рассказал о потерях окупантов на Луганщине и назвал самые горячие точки

За последние два дня российские оккупанты в Луганской области понесли большие потери. Захватчики попытались пойти на прорыв в Кременском и Сватовском направлениях.

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На обоих российское наступление захлебнулось, враг вынужден был отползти зализывать раны. Об этом заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По состоянию на утро 22 февраля, по его словам, ситуация в Луганской области стабилизировалась. Накануне, отметил Гайдай, на Кременском направлении россияне попытались пойти на прорыв.

"Количество наступлений остается немалым, особенно на Кременском направлении. На Белогоровке сейчас немного тише. А вот в районе Кременной вчера враг пытался совершить прорыв с помощью где-то роты танков, даже немного больше, и роты пехоты. Тяжелое было сражение.... Несколько танков так и остались на поле боя, они уже не способны выполнять задачи, потому что наши ребята их просто уничтожили. Прорыв не удался, поэтому сейчас ситуация стабилизировалась, все нормально", - отметил он.

Пока на Кременском направлении горели российские танки - на Сватовском оккупанты на протяжении всего дня накануне вывозили своих раненых и убитых после попытки наступления, предпринятой позавчера.

"По Сватовскому направлению вчера единственное, чем занимался враг, это они эвакуировали своих "200" и "300", потому что накануне также попытки наступления закончились полным уничтожением всех, кто пытался в тот прорыв пойти", - подчеркнул Гайдай.

Между тем, на оккупированной территории Луганщины россияне продолжают вылавливать местных мужчин, чтобы "мобилизовать" их в оккупационную армию. Именно их первыми в качестве пушечного мяса враг бросает на передовую.

"Пытаются найти хотя бы кого-либо, чтобы позакрывать дыры. Стащили они немало резервов, личного состава и техники, там достаточно большое количество. Но кадровые военные все же находятся немного "на оттяжке". А вперед они бросают сначала новомобилизованных на оккупированной части Луганщины, потом – новомобилизованных россиян, и только потом уже кадровых военных", - отметил Гайдай.

По данным главы Луганской ОВА, в подавляющем большинстве с передовой оккупанты возвращаются либо в гробах, либо в случае очень тяжелых ранений. Тем захватчикам, которые получили легкие и средние ранения, на скорую руку оказывается медицинская помощь - и их снова бросают в бой.

"Шансы вернуться – только с тяжелыми ранениями и ампутациями", - отметил он.

Напомним, накануне Гайдай назвал самое горячее направление в Луганской области, куда оккупанты стянули силы. Там идет активная фаза боевых действий. Под Кременной захватчики в частности установили мощные РЭБ-системы, мешающие нормальной работе украинских БПЛА. Однако ни это, ни множество техники и личного состава вражеской армии не позволяет врагу прорвать оборону украинских воинов. Кое-где защитники даже отбивают у россиян позиции.