'Бои идут фактически за подвалы': в 57-й ОМПБр рассказали, что сейчас происходит в Волчанске

В Волчанске, что на Харьковщине, продолжаются ожесточенные бои. Российские войска, несмотря на огромные потери, продолжают непрерывные штурмы города, который фактически стерт с лица земли.

Об этом в эфире телемарафона рассказала офицер отделения коммуникации 57-й отдельной мотопехотной бригады Руслана Богдан. По ее словам, враг атакует Волчанск с мая 2024 года, используя одну и ту же тактику – волна за волной.

Они штурмуют, а когда получают отпор, оккупанты начинают работать авиацией и артиллерией, пытаясь уничтожить позиции наших войск на расстоянии.

Она подчеркнула, что город разрушен до основания.

"Города нет. Его центр уничтожен полностью, есть только несколько домов на окраинах, бои идут в центре. Город, в котором жило почти 50 тысяч человек, полностью разрушен, бои идут фактически за подвалы. За 500 дней обороны Волчанска у нас подтвержденных 15 тысяч именно уничтоженных россиян", – рассказала офицер отделения коммуникации 57 отдельной мотопехотной бригады.

За более чем 500 дней обороны Волчанска россияне потеряли здесь около 15 тысяч военных только убитыми.

Руслана Богдан также рассказала, что в первых рядах штурмовых групп воюют преимущественно бывшие заключенные. Им обещают полную амнистию и очищение криминальной истории за участие в боях.

"С одной стороны, им обещают амнистию, а с другой, прямо говорят: если вы сейчас туда не пойдете, мы вас застрелим. Это неоднократно мы слышали от пленных. Соответственно, оттуда и кадры, как они переступают через тела своих товарищей, просто ходят по трупам", – отметила военная.

Несмотря на ежедневные атаки, украинские защитники продолжают держать оборону Волчанска.

Напомним, украинские защитники продолжают исправно уничтожать российских оккупантов, которые вторглись на наши земли. Так, недавно артиллерия и разведывательно-ударные группы БпЛА пограничной бригады "Гарт" нанесли серии точных ударов по вражеским позициям, во время которых были обезврежены по меньшей мере шесть захватчиков. Удары были нанесены по врагу на Южно-Слобожанском направлении.

Хотя с начала широкомасштабного вторжения россиян Донецкий пограничный отряд выполнял служебно-боевые задачи преимущественно вдоль линии столкновения в пределах Донецкой области, с апреля 2024 года и по сей день отряд в составе Сил обороны Украины выполняет боевые задачи на Волчанском и Купянском направлениях на Харьковщине.

