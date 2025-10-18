На юге Слобожанщины ВСУ точным ударом ликвидировали группу оккупантов. Видео

Украинские защитники продолжают исправно уничтожать российских оккупантов, которые вторглись на наши земли. Так, недавно артиллерия и разведывательно-ударные группы БпЛА пограничной бригады "Гарт" нанесли серию точных ударов по вражеским позициям, во время которых были обезврежены по меньшей мере шесть захватчиков.

Удары были нанесены по врагу на Южно-Слобожанском направлении. Пограничники обнародовали эффектное видео уничтожения личного состава армии оккупантов.

"Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач по противодействию российско-оккупационным войскам на севере Харьковщины", – лаконично отчитались в ГПСУ по поводу этого видео.

Где именно уничтожены оккупанты

Южно-Слобожанское направление – это переименованное с июня 2025 года Генеральным штабом ВСУ Харьковское направление. Сейчас подавляющее большинство боестолкновений здесь проходит в направлении Вовчанска, где было остановлено наступление захватчиков.

За минувшие сутки, согласно данным Генштаба ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении противник 18 раз пытался штурмовать позиции наших подразделений вблизи Вовчанска, Западного и в направлении населенных пунктов Бологивка, Кутьковка, Обухивка, Колодязне.

За эти сутки Силы обороны здесь уже отбили пять атак врага вблизи населенных пунктов Отрадне, Каменка и Бологивка.

Пограничная бригада Гарт

Бригада Гвардии наступления "Гарт" была основана на базе Первого Донецкого пограничного отряда.

Хотя с начала широкомасштабного вторжения россиян Донецкий пограничный отряд выполнял служебно-боевые задачи преимущественно вдоль линии соприкосновения в пределах Донецкой области, с апреля 2024 года и по сей день отряд в составе Сил обороны Украины выполняет боевые задачи на Вовчанском и Купянском направлениях на Харьковщине.

Бригада "Гарт" была закалена в жесточайших битвах российско-украинской войны, поэтому меч, который является одним из элементов шеврона бригады, символизирует победоносные подвиги ее бойцов. А восьмилучевая звезда зеленого цвета в украинской культуре является Звездой Матери. Девиз бригады "Гарт" – "Первым встречает!"

