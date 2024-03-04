Бои у Авдеевки не стихают, украинские защитники поразили средства ПВО и артиллерию врага – Генштаб

Российские оккупационные военные продолжают оказывать давление на украинских защитников по всей линии фронта. Самая тяжелая ситуация на фронте наблюдается на Авдеевском направлении, а бои у города не стихают.

В то же время украинские защитники поразили средства ПВО и артиллерию врага. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер понедельника, 4 марта.

В течение суток украинским защитникам пришлось осуществить 63 прямых боевых столкновения с российскими оккупантами.

Всего враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных удара, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, усиливает минно-взрывные заграждения вдоль государственной границы Украины. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Чуйковка Сумской области и Липке, Варваровке, Нестерном, Колодезном Харьковской области. В то же время под артиллерийские и минометные обстрелы оккупантов попали около 30 населенных пунктов, среди которых Клюсы, Товстодубово, Середина Буда Сумской области; Казачья Лопань, Красное, Нескучное Харьковской области.

В Купянском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области шесть раз. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области; Твердохлебное, Новоегоровка Луганской области. Более десятка населенных пунктов оказались под артиллерийским и минометным огнем, включая Западное, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили одну атаку противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, поддерживаемый авиацией, пытался прорвать оборону наших войск. Около двадцати населенных пунктов пострадали от артиллерийских и минометных обстрелов, в том числе Макеевка, Белогоровка Луганской области, а также Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районе Андреевки Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Российская авиация нанесла удары в районах населённых пунктов Нью-Йорк и Дружба Донецкой области. Более того, более десяти населенных пунктов оказались под артиллерийским и минометным обстрелом, среди которых Григоровка, Часов Яр, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 21 атаку противника в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Вражеская авиация наносила удары в районах населенных пунктов Семеновка, Нетайлово, Калиново Донецкой области. Также около двадцати населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам противника, среди которых Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Пречистовки и Урожайного Донецкой области, где противник при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также вражеская авиация нанесла удар в районе Константиновки Донецкой области. Более двадцати населенных пунктов оказались под артиллерийским и минометным огнем оккупантов, среди которых Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении противник воздерживался от наступательных действий. Однако авиация врага наносила удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области, Новодаровка, Малиновка и Роботино Запорожской области. Около двадцати населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, среди которых Малиновка, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра, несмотря на значительные потери. В течение суток вражеские силы дважды пытались совершить штурмовые действия безуспешно. Более двадцати населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, среди которых город Херсон, Тягинка, Ивановка, Крынки, Змиевка Херсонской области.

В то же время авиация Сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава и одной наземной станции управления беспилотных летательных аппаратов противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины была уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Кроме того, подразделениями ракетных войск было нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава, одному средству противовоздушной обороны и шести артиллерийских средствах оккупантов.

Как писал OBOZ.UA:

– Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что 3 марта Силы обороны обезвредили 1150 военнослужащих российской армии. Также защитники уничтожили сто единиц вражеской военной техники и вооружения.

– В течение 3 марта на линии фронта в нашей стране произошло 78 боевых столкновений.

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