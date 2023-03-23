Оккупанты давят на левый фланг: в DeepState раскрыли планы агрессора по Авдеевке

В Авдеевке Донецкой области сложная ситуация, оккупанты пытаются окружить украинских военных в городе. Поскольку атаки "в лоб" не приносили врагу успеха, он давит на фланги нашей обороны.

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Об этом заявили в Telegram-сообществе DeepState в отчете за 22 марта. Эксперты этого ресурса ведут интерактивную карту боевых действий в Украине.

"Сейчас очень тяжелая ситуация на флангах Авдеевского плацдарма... Именно левый фланг сейчас выглядит более уязвимым. Взять город "в лоб" практически невозможно, поэтому единственный выход для россиян – это обход", – сказано в сообщении.

На линии фронта в районе Авдеевки продолжаются бои. Врагу удалось продвинуться к западу от Новобахмутовки, но попытки оккупантов подойти к Северному или 9-му кварталу Авдеевки терпят крах. Боестолкновения идут у Красногоровки, Первомайского.

"Завтра начинается 14-й месяц как "вторая армия мира" пытается захватить Марьинку. Бои в городе продолжаются", – сообщили в DeepState.

Там также оценили обстановку на Бахмутском направлении. Эксперты считают, что существенно ситуация не изменилась. Попытки врага занять трассу у Хромового провалились.

В то же время захватчики стягивают штурмовые подразделения, чтобы попытаться прорваться в сторону центра города.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны заявил, что российские войска добились незначительных успехов в Бахмуте и увеличили темпы своих операций вокруг Авдеевки, пытаясь создать условия для окружения населенного пункта.

– 20 марта жителей города Авдеевка призвали эвакуироваться. Местные власти подчеркнули, что враг каждый день обстреливает гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы.

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