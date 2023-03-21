Войска РФ добились незначительных успехов в Бахмуте и усиливают темп операций к северу от Авдеевки, чтобы окружить город – ISW

Российские оккупационные войска добились незначительных успехов в Бахмуте на Донетчине. Также захватчики увеличили темпы своих операций вокруг Авдеевки, пытаясь создать условия для окружения населенного пункта, и задействуют большое количество авиационных частей в этом районе.

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Об этом сказано в аналитике Института изучения войны (ISW). Отмечается, что по состоянию на 20 марта российские войска, вероятно, продвинулись на юго-западе и севере Бахмута, а также на северо-западе Бахмута между Богдановкой и Хромовым.

В Институте напомнили, что Генеральный штаб ВСУ 19 марта сообщил, что российские войска атаковали Бердичи (10 км к северо-западу от Авдеевки). Это может указывать на то, что российские войска, вероятно, продвинулись западнее Красногоровки (9 км к северу от Авдеевки) и захватили Степовое (к западу от Красногоровки), считают аналитики.

Также в ISW, ссылаясь на мэра Авдеевки Виталия Барабаша, подчеркнули, что российские войска все чаще используют ракеты Х-59, Х-101, Х-555 и С-300 в районе города.

При этом отмечается, что это увеличение темпов российских операций в районе Авдеевки привело к большим потерям и, вероятно, является неудачной попыткой отвести украинские силы от других участков фронта. В ISW считают маловероятным, что российские силы смогут выдержать этот временный повышенный темп.

Аналитики предположили, что весеннее наступление россиян, вероятно, приближается к кульминации и оккупанты могут активизировать усилия, чтобы добиться хотя бы незначительных успехов, прежде чем они потеряют инициативу в Украине.

В ISW отметили, что наступление России все еще может побудить Украину уйти из Бахмута и/или Авдеевки, хотя, как считают аналитики, в настоящее время ни то, ни другое не представляется вероятным.

Напомним: накануне в Минобороны сообщили, что упорные бои за Бахмут идут уже два месяца, и украинские воины мужественно защищают город, превратив его в несокрушимую крепость. Руководят обороной Бахмута опытные командиры: бригадный генерал Андрей Гнатов, командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский, командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, комбриги 93-й бригады полковник Палиса Павел и комбриг 3-й бригады Национальной Гвардии полковник Пивненко Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские пограничники в районе Бахмута обезвредили группу оккупантов. Дроны защитников сбросили снаряды с воздуха на позиции оккупантов в лесу;

– Силы обороны Украины, вероятно, провели локальную контратаку к юго-западу от Бахмута на фоне растущих дискуссий в РФ о возможном украинском контрнаступлении в районе города-крепости на Донетчине. Оккупанты, которые несут большие потери, могут утратить инициативу на этом участке фронта.

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