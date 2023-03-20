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Под Бахмутом украинские пограничники обезвредили группу окупантов несколькими снарядами. Видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
1,5 т.
Под Бахмутом украинские пограничники обезвредили группу окупантов несколькими снарядами. Видео

Украинские пограничники продемонстрировали очередной меткий удар по врагу в районе Бахмута. В результате защитники обезвредили группу оккупантов.

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Соответствующее видео 20 марта обнародовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. "Пограничники под Бахмутом обезвредили российских наемников несколькими снарядами", – говорится в публикации (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Под Бахмутом украинские пограничники обезвредили группу окупантов несколькими снарядами. Видео

Видео украинских воинов показывает, как дроны защитников сбрасывают снаряды с воздуха на позиции оккупантов в лесу.

В результате враг несет потери личного состава.

Под Бахмутом украинские пограничники обезвредили группу окупантов несколькими снарядами. Видео

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки наши воины ликвидировали 700 оккупантов. Также были уничтожены 16 бронемашин, 9 артиллерийских систем и 5 танков противника.

Под Бахмутом украинские пограничники обезвредили группу окупантов несколькими снарядами. Видео

Внимание! Видео 18+! Содержит сцены насилия!

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бахмут остается эпицентром боевых действий. Также враг наступает на Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Накануне защитники отбили 69 атак врага.

– Оккупанты также пытаются окружить Авдеевку. За последние три недели противник добился там "ползучих" успехов.

– Запорожский фронт оживает, там начинается формирование будущего поля битвы, что напоминает операцию по освобождению правого берега Херсонщины, отметил военный эксперт Сергей Згурец.

– Командующий Объединенных сил Сергей Наев дал прогноз относительно контрнаступления ВСУ. По его словам, украинская армия стремится истощить врага и нанести ему максимальные потери.

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