Под Бахмутом украинские пограничники обезвредили группу окупантов несколькими снарядами. Видео

Украинские пограничники продемонстрировали очередной меткий удар по врагу в районе Бахмута. В результате защитники обезвредили группу оккупантов.

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Соответствующее видео 20 марта обнародовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. "Пограничники под Бахмутом обезвредили российских наемников несколькими снарядами", – говорится в публикации (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Видео украинских воинов показывает, как дроны защитников сбрасывают снаряды с воздуха на позиции оккупантов в лесу.

В результате враг несет потери личного состава.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки наши воины ликвидировали 700 оккупантов. Также были уничтожены 16 бронемашин, 9 артиллерийских систем и 5 танков противника.

Внимание! Видео 18+! Содержит сцены насилия!

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бахмут остается эпицентром боевых действий. Также враг наступает на Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Накануне защитники отбили 69 атак врага.

– Оккупанты также пытаются окружить Авдеевку. За последние три недели противник добился там "ползучих" успехов.

– Запорожский фронт оживает, там начинается формирование будущего поля битвы, что напоминает операцию по освобождению правого берега Херсонщины, отметил военный эксперт Сергей Згурец.

– Командующий Объединенных сил Сергей Наев дал прогноз относительно контрнаступления ВСУ. По его словам, украинская армия стремится истощить врага и нанести ему максимальные потери.