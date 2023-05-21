Бои за Бахмут не прекращаются, враг ведет безуспешные наступательные действия: Генштаб прояснил ситуацию

За прошедшие сутки Силы обороны провели 53 боевых столкновения с российскими оккупационными войсками на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Бои за Бахмут и Марьинку не прекращаются. Враг продолжает вести безуспешные наступательные действия.

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Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 21 мая. Подразделения сил обороны еще раз отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

Ситуация на фронте и российские обстрелы

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нестерное Харьковской области, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области и Голышевское, Волфино, Кондратовка, Юнаковка, Угроиды Сумской области, а также Уды, Козачая, Плетеновка, Покаляное, Нестерное, Бударки, Землянки, Устиновка и Домашнее Харьковской области.

В Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кисловка и Котляровка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Котляровка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении в течение прошедших суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка, Диброва, Ямполь, Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевкеа, Невское, Белогоровка Луганской области; Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белой Горы. Нанес ракетные удары в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и авиационные удары в районах населенных пунктов Славянск, Дружковка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка и Торецк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлениях Новокалинового, Авдеевки, Северного, успеха не имел. За прошедшие сутки нанес авиационный удар в районе Авдеевки, совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка. В то же время вражеские артобстрелы получили Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. В то же время нанес авиационные ударыв в районах населенных пунктов Угледар и Пречистовка. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Новоукраинка, Угледар и Пречистовка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Полтавка Запорожской области и Берислав и Киндыйка на Херсонщине. В то же время совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь – Днепропетровской и Золотая Балка, Веселое, Львове, Антоновка, Днепровский, Громадный и город Херсон.

Потери России в войне за сутки

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также уничтожены 4 ударных и 7 разведывательных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 состав боеприпасов, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 1 важную цель врага.

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