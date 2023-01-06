Бои за город не прекращаются: компания Maxar показала спутниковые снимки разрушенного Бахмута

Под Бахмутом на Донетчине продолжаются ожесточенные бои между украинскими воинами и российскими захватчиками. Уже 6 месяцев российская оккупационная армия пытается захватить город, но не может сломать украинскую оборону.

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За эти 6 месяцев Бахмут безжалостно обстреливается войсками РФ, в городе - значительные разрушения жилой застройки и инфраструктуры. Об этом свидетельствует новый спутниковый снимок, обнародованный Maxar Technologies.

В Maxar Technologies обнародовали спутниковый снимок Бахмута от 4 января – и сравнили его с соответствующим снимком от 1 августа 2022 года. Поразительные изменения показывают, сколь сильно пострадал город от российских атак.

"Новый спутниковый снимок украинского города Бахмут, находящийся под атаками российских войск. Город был центром интенсивных боев между российскими и украинскими силами на протяжении последних 6 месяцев, и изображения показывают значительные повреждения зданий и инфраструктуры. До 1 августа 2022 года, после 4 января 2023 года ", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце декабря в сети появились спутниковые снимки последствий удара по аэродрому "Энгельс". Снимки обнародовала американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies, специализирующаяся на наблюдении за Землей, производстве радаров, спутников связи и обслуживания на орбите, спутниковой продукции, а также сопутствующих услуг, в том числе фото.

Аэродром был атакован беспилотником утром 5 декабря. В результате инцидента пострадали самолеты и двое военных РФ.

На снимках видно, что воронка от взрыва находится в непосредственной близости от российских самолетов.

Также компания Planet Labs публиковала новые спутниковые снимки белорусских полигонов и аэродромов с 30-31 октября. На них было видно увеличение количества палаток для российских военных, полевой лагерь, полевой госпиталь и стоянку техники с разными грузовиками типа "Урал" на 230-м общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновский", а также ряд новых лагерей на других полигонах.

А на снимке аэродрома "Мачулищи" от 30 октября были четко видны три МиГ-31К воздушно-космических сил РФ. Около одного из них лежал объект длиной 7-8 м, который по форме похож на ракету Х-47М2 "Кинжал".