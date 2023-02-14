Войска РФ терпят катастрофические потери под Угледаром, но могут усилить наступление: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Путина
Кремлевский диктатор Владимир Путин публично похвалил Тихоокеанский и Северный флоты ВМС РФ, подразделения которых терпят огромные потери в боях в районе Угледара Донецкой области. Вероятно, он сделал это намеренно, и его комментарий может свидетельствовать о намерении усилить наступление на указанный город мобилизованными силами или за счет повторного ввода в район оставшихся частей Северного флота.
Таким предположением поделился американский Институт изучения войны (ISW) в отчете о ситуации в Украине за 13 февраля. Аналитики рассказали, что глава Кремля прокомментировал российскую пропагандистскую телепередачу (записанную 9-го числа и транслировавшуюся 12 февраля), сказав: "Морская пехота работает как следует. Прямо сейчас". Также он утверждает, что Тихоокеанский и Северный флоты страны-террориста "героически сражаются".
В ISW отметили: это произошло как раз в то время, когда российские оккупанты продолжают нести катастрофические потери на Угледарском направлении. В частности, материалы из сети подтверждают, что сильно пострадали механизированные части 155-й бригады морпехов Тихоокеанского флота РФ.
Официальные лица Российской Федерации о потерях захватчиков, конечно же, не высказываются. Вместо этого 7 февраля министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу утверждал об "успешном" развитии наступления оккупационных сил в Угледаре.
"Путин, вероятно, намеренно удваивает крайне оптимистичное описание Угледарской линии фронта... чтобы поддержать версию о неизбежном и масштабном крупном российском наступлении в Донецкой области", – заявили аналитики.
При этом они обратили внимание на то, что глава РФ воздерживается от поддержки критически настроенных блогеров, которые все чаще обвиняют МО России и военное командование в том, что те не научились на своих ошибках при проведении атак.
В ISW не исключают, что вражеские операции в районе Угледара могут быть подкреплены усилиями 80-й отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота или другими российскими подразделениями. В частности, украинские официальные лица сообщали, что захватчики концентрируют некоторые силы в Мариуполе (в 75 км к юго-востоку от Угледара).
Как писал OBOZREVATEL:
– Недавно россияне пожаловались на "работу HIMARS" по штабу батальона оккупантов "Восток" (незаконное формирование так называемой "ДНР") в районе Угледара. Взрывы прогремели в ночь на 13 февраля. Оккупанты подтвердили ликвидацию одного своего офицера, но точные потери врага еще выясняются.
– В ВСУ сообщали, что российские войска продолжают попытки наступления на указанном направлении, но у них нет больших успехов.
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